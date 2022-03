ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Relx auf "Buy" mit einem Kursziel von 2615 Pence belassen. Das Geschäft des Medienkonzerns mit der Risikoanalyse könne in den kommenden 20 Jahren durchschnittlich um sechs Prozent oder mehr jährlich wachsen, schrieb Analyst Adam Berlin in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er veranschlagte für dieses Segment einen Unternehmenswert von 29 Milliarden Pfund./bek/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.03.2022 / 19:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.03.2022 / 19:04 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB00B2B0DG97

