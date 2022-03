Nasdaq Stockholm AB: New long names and long symbols for instruments issued by MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC (110/22)

Upon request by the issuer, long names and long symbols for instruments issued by Morgan Stanley & Co will change. The change will be valid as of March 3, 2022. ISIN codes will remain unchanged. ISIN Current Long Name/Symbol New Long Name/Symbol ----------------------------------------------------------------------------- GB00BNTTVC77 MINI S UTSLAPPSRATTER AVA 32 MINI S CARBON EMISSION AVA 32 ----------------------------------------------------------------------------- GB00BL069N07 MINI L UTSLAPPSRATTER AVA 34 MINI L CARBON EMISSION AVA 34 ----------------------------------------------------------------------------- GB00BL06TC99 BULL UTSLAPPSRATTER X2 AVA 11 BULL CARBON EMISSION X2 AVA 11 ----------------------------------------------------------------------------- GB00BNTRYL18 MINI L UTSLAPPSRATTER AVA 43 MINI L CARBON EMISSION AVA 43 ----------------------------------------------------------------------------- GB00BL002R78 MINI L UTSLAPPSRATTER AVA 14 MINI L CARBON EMISSION AVA 14 ----------------------------------------------------------------------------- GB00BL012360 MINI L UTSLAPPSRATTER AVA 19 MINI L CARBON EMISSION AVA 19 ----------------------------------------------------------------------------- GB00BNTQFR16 BEAR UTSLAPPSRATTER X2 AVA 12 BEAR CARBON EMISSION X2 AVA 12 ----------------------------------------------------------------------------- GB00BKZZQD47 MINI L UTSLAPPSRATTER AVA 13 MINI L CARBON EMISSION AVA 13 ----------------------------------------------------------------------------- GB00BG62GZ87 BULL UTSLAPPSRATTER X5 AVA 10 BULL CARBON EMISSION X5 AVA 10 ----------------------------------------------------------------------------- GB00BL01NJ93 MINI L UTSLAPPSRATTER AVA 20 MINI L CARBON EMISSION AVA 20 ----------------------------------------------------------------------------- GB00BL044G22 BULL UTSLAPPSRATTER X10 AVA 12 BULL CARBON EMISSION X10 AVA 12 ----------------------------------------------------------------------------- GB00BL049K13 MINI L UTSLAPPSRATTER AVA 25 MINI L CARBON EMISSION AVA 25 ----------------------------------------------------------------------------- GB00BL004H11 BULL UTSLAPPSRATTER X10 AVA 11 BULL CARBON EMISSION X10 AVA 11 ----------------------------------------------------------------------------- GB00BNTTNQ55 BEAR UTSLAPPSRATTER X10 AVA 23 BEAR CARBON EMISSION X10 AVA 23 ----------------------------------------------------------------------------- GB00BL059V58 BEAR UTSLAPPSRATTER X2 AVA 11 BEAR CARBON EMISSION X2 AVA 11 ----------------------------------------------------------------------------- GB00BL06D501 BEAR UTSLAPPSRATTER X10 AVA 16 BEAR CARBON EMISSION X10 AVA 16 ----------------------------------------------------------------------------- GB00BNTV0Y89 MINI L UTSLAPPSRATTER AVA 52 MINI L CARBON EMISSION AVA 52 ----------------------------------------------------------------------------- GB00BL06T309 MINI L UTSLAPPSRATTER AVA 35 MINI L CARBON EMISSION AVA 35 ----------------------------------------------------------------------------- GB00BNTSB579 MINI L UTSLAPPSRATTER AVA 44 MINI L CARBON EMISSION AVA 44 ----------------------------------------------------------------------------- GB00BG62H117 BEAR UTSLAPPSRATTER X2 AVA 10 BEAR CARBON EMISSION X2 AVA 10 ----------------------------------------------------------------------------- GB00BL04L277 MINI L UTSLAPPSRATTER AVA 27 MINI L CARBON EMISSION AVA 27 ----------------------------------------------------------------------------- GB00BNTRPC93 BEAR UTSLAPPSRATTER X10 AVA 19 BEAR CARBON EMISSION X10 AVA 19 ----------------------------------------------------------------------------- GB00BNTRYQ62 BEAR UTSLAPPSRATTER X5 AVA 14 BEAR CARBON EMISSION X5 AVA 14 ----------------------------------------------------------------------------- GB00BNTSM329 BEAR UTSLAPPSRATTER X5 AVA 15 BEAR CARBON EMISSION X5 AVA 15 ----------------------------------------------------------------------------- GB00BNTPK840 MINI L UTSLAPPSRATTER AVA 41 MINI L CARBON EMISSION AVA 41 ----------------------------------------------------------------------------- GB00BL073867 BULL UTSLAPPSRATTER X10 AVA 13 BULL CARBON EMISSION X10 AVA 13 ----------------------------------------------------------------------------- GB00BNTTWN57 BULL UTSLAPPSRATTER X10 AVA 15 BULL CARBON EMISSION X10 AVA 15 ----------------------------------------------------------------------------- GB00BNTTVB60 BULL UTSLAPPSRATTER X2 AVA 12 BULL CARBON EMISSION X2 AVA 12 ----------------------------------------------------------------------------- GB00BNTSH931 BEAR UTSLAPPSRATTER X10 AVA 21 BEAR CARBON EMISSION X10 AVA 21 ----------------------------------------------------------------------------- GB00BL07GZ47 BULL UTSLAPPSRATTER X10 AVA 14 BULL CARBON EMISSION X10 AVA 14 ----------------------------------------------------------------------------- GB00BL074L69 MINI L UTSLAPPSRATTER AVA 36 MINI L CARBON EMISSION AVA 36 ----------------------------------------------------------------------------- GB00BNTVH471 MINI S UTSLAPPSRATTER AVA 34 MINI S CARBON EMISSION AVA 34 ----------------------------------------------------------------------------- GB00BL042243 MINI L UTSLAPPSRATTER AVA 24 MINI L CARBON EMISSION AVA 24 ----------------------------------------------------------------------------- GB00BNTVD058 BEAR UTSLAPPSRATTER X10 AVA 24 BEAR CARBON EMISSION X10 AVA 24 ----------------------------------------------------------------------------- GB00BL07D426 BULL UTSLAPPSRATTER X5 AVA 13 BULL CARBON EMISSION X5 AVA 13 ----------------------------------------------------------------------------- GB00BNTV0H15 MINI L UTSLAPPSRATTER AVA 50 MINI L CARBON EMISSION AVA 50 ----------------------------------------------------------------------------- GB00BNTSGK77 MINI S UTSLAPPSRATTER AVA 31 MINI S CARBON EMISSION AVA 31 ----------------------------------------------------------------------------- GB00BNTSM436 BEAR UTSLAPPSRATTER X10 AVA 22 BEAR CARBON EMISSION X10 AVA 22 ----------------------------------------------------------------------------- GB00BL04FW51 BEAR UTSLAPPSRATTER X5 AVA 12 BEAR CARBON EMISSION X5 AVA 12 ----------------------------------------------------------------------------- GB00BL055Y00 MINI L UTSLAPPSRATTER AVA 30 MINI L CARBON EMISSION AVA 30 ----------------------------------------------------------------------------- GB00BL004R19 MINI L UTSLAPPSRATTER AVA 15 MINI L CARBON EMISSION AVA 15 ----------------------------------------------------------------------------- GB00BNTQ2H05 BEAR UTSLAPPSRATTER X10 AVA 18 BEAR CARBON EMISSION X10 AVA 18 ----------------------------------------------------------------------------- GB00BNTV0R13 MINI S UTSLAPPSRATTER AVA 33 MINI S CARBON EMISSION AVA 33 ----------------------------------------------------------------------------- GB00BL05SH47 MINI L UTSLAPPSRATTER AVA 32 MINI L CARBON EMISSION AVA 32 ----------------------------------------------------------------------------- GB00BL054982 MINI L UTSLAPPSRATTER AVA 29 MINI L CARBON EMISSION AVA 29 ----------------------------------------------------------------------------- GB00BG62GY70 BULL UTSLAPPSRATTER X2 AVA 10 BULL CARBON EMISSION X2 AVA 10 ----------------------------------------------------------------------------- GB00BNTTTQ75 BEAR UTSLAPPSRATTER X5 AVA 16 BEAR CARBON EMISSION X5 AVA 16 ----------------------------------------------------------------------------- GB00BL080R73 BEAR UTSLAPPSRATTER X5 AVA 13 BEAR CARBON EMISSION X5 AVA 13 ----------------------------------------------------------------------------- For further information regarding this exchange notice please contact Issuer Surveillance, telephone +46 8 405 72 80. Nasdaq Stockholm AB