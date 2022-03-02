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GlobeNewswire
02.03.2022 | 14:17
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Nasdaq Stockholm AB: New long names and long symbols for instruments issued by MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC (110/22)

Upon request by the issuer, long names and long symbols for instruments issued
by Morgan Stanley & Co will change. The change will be valid as of March 3,
2022. ISIN codes will remain unchanged. 



  ISIN     Current Long Name/Symbol     New Long Name/Symbol   
-----------------------------------------------------------------------------
GB00BNTTVC77 MINI S UTSLAPPSRATTER AVA 32  MINI S CARBON EMISSION AVA 32 
-----------------------------------------------------------------------------
GB00BL069N07 MINI L UTSLAPPSRATTER AVA 34  MINI L CARBON EMISSION AVA 34 
-----------------------------------------------------------------------------
GB00BL06TC99 BULL UTSLAPPSRATTER X2 AVA 11  BULL CARBON EMISSION X2 AVA 11 
-----------------------------------------------------------------------------
GB00BNTRYL18 MINI L UTSLAPPSRATTER AVA 43  MINI L CARBON EMISSION AVA 43 
-----------------------------------------------------------------------------
GB00BL002R78 MINI L UTSLAPPSRATTER AVA 14  MINI L CARBON EMISSION AVA 14 
-----------------------------------------------------------------------------
GB00BL012360 MINI L UTSLAPPSRATTER AVA 19  MINI L CARBON EMISSION AVA 19 
-----------------------------------------------------------------------------
GB00BNTQFR16 BEAR UTSLAPPSRATTER X2 AVA 12  BEAR CARBON EMISSION X2 AVA 12 
-----------------------------------------------------------------------------
GB00BKZZQD47 MINI L UTSLAPPSRATTER AVA 13  MINI L CARBON EMISSION AVA 13 
-----------------------------------------------------------------------------
GB00BG62GZ87 BULL UTSLAPPSRATTER X5 AVA 10  BULL CARBON EMISSION X5 AVA 10 
-----------------------------------------------------------------------------
GB00BL01NJ93 MINI L UTSLAPPSRATTER AVA 20  MINI L CARBON EMISSION AVA 20 
-----------------------------------------------------------------------------
GB00BL044G22 BULL UTSLAPPSRATTER X10 AVA 12 BULL CARBON EMISSION X10 AVA 12
-----------------------------------------------------------------------------
GB00BL049K13 MINI L UTSLAPPSRATTER AVA 25  MINI L CARBON EMISSION AVA 25 
-----------------------------------------------------------------------------
GB00BL004H11 BULL UTSLAPPSRATTER X10 AVA 11 BULL CARBON EMISSION X10 AVA 11
-----------------------------------------------------------------------------
GB00BNTTNQ55 BEAR UTSLAPPSRATTER X10 AVA 23 BEAR CARBON EMISSION X10 AVA 23
-----------------------------------------------------------------------------
GB00BL059V58 BEAR UTSLAPPSRATTER X2 AVA 11  BEAR CARBON EMISSION X2 AVA 11 
-----------------------------------------------------------------------------
GB00BL06D501 BEAR UTSLAPPSRATTER X10 AVA 16 BEAR CARBON EMISSION X10 AVA 16
-----------------------------------------------------------------------------
GB00BNTV0Y89 MINI L UTSLAPPSRATTER AVA 52  MINI L CARBON EMISSION AVA 52 
-----------------------------------------------------------------------------
GB00BL06T309 MINI L UTSLAPPSRATTER AVA 35  MINI L CARBON EMISSION AVA 35 
-----------------------------------------------------------------------------
GB00BNTSB579 MINI L UTSLAPPSRATTER AVA 44  MINI L CARBON EMISSION AVA 44 
-----------------------------------------------------------------------------
GB00BG62H117 BEAR UTSLAPPSRATTER X2 AVA 10  BEAR CARBON EMISSION X2 AVA 10 
-----------------------------------------------------------------------------
GB00BL04L277 MINI L UTSLAPPSRATTER AVA 27  MINI L CARBON EMISSION AVA 27 
-----------------------------------------------------------------------------
GB00BNTRPC93 BEAR UTSLAPPSRATTER X10 AVA 19 BEAR CARBON EMISSION X10 AVA 19
-----------------------------------------------------------------------------
GB00BNTRYQ62 BEAR UTSLAPPSRATTER X5 AVA 14  BEAR CARBON EMISSION X5 AVA 14 
-----------------------------------------------------------------------------
GB00BNTSM329 BEAR UTSLAPPSRATTER X5 AVA 15  BEAR CARBON EMISSION X5 AVA 15 
-----------------------------------------------------------------------------
GB00BNTPK840 MINI L UTSLAPPSRATTER AVA 41  MINI L CARBON EMISSION AVA 41 
-----------------------------------------------------------------------------
GB00BL073867 BULL UTSLAPPSRATTER X10 AVA 13 BULL CARBON EMISSION X10 AVA 13
-----------------------------------------------------------------------------
GB00BNTTWN57 BULL UTSLAPPSRATTER X10 AVA 15 BULL CARBON EMISSION X10 AVA 15
-----------------------------------------------------------------------------
GB00BNTTVB60 BULL UTSLAPPSRATTER X2 AVA 12  BULL CARBON EMISSION X2 AVA 12 
-----------------------------------------------------------------------------
GB00BNTSH931 BEAR UTSLAPPSRATTER X10 AVA 21 BEAR CARBON EMISSION X10 AVA 21
-----------------------------------------------------------------------------
GB00BL07GZ47 BULL UTSLAPPSRATTER X10 AVA 14 BULL CARBON EMISSION X10 AVA 14
-----------------------------------------------------------------------------
GB00BL074L69 MINI L UTSLAPPSRATTER AVA 36  MINI L CARBON EMISSION AVA 36 
-----------------------------------------------------------------------------
GB00BNTVH471 MINI S UTSLAPPSRATTER AVA 34  MINI S CARBON EMISSION AVA 34 
-----------------------------------------------------------------------------
GB00BL042243 MINI L UTSLAPPSRATTER AVA 24  MINI L CARBON EMISSION AVA 24 
-----------------------------------------------------------------------------
GB00BNTVD058 BEAR UTSLAPPSRATTER X10 AVA 24 BEAR CARBON EMISSION X10 AVA 24
-----------------------------------------------------------------------------
GB00BL07D426 BULL UTSLAPPSRATTER X5 AVA 13  BULL CARBON EMISSION X5 AVA 13 
-----------------------------------------------------------------------------
GB00BNTV0H15 MINI L UTSLAPPSRATTER AVA 50  MINI L CARBON EMISSION AVA 50 
-----------------------------------------------------------------------------
GB00BNTSGK77 MINI S UTSLAPPSRATTER AVA 31  MINI S CARBON EMISSION AVA 31 
-----------------------------------------------------------------------------
GB00BNTSM436 BEAR UTSLAPPSRATTER X10 AVA 22 BEAR CARBON EMISSION X10 AVA 22
-----------------------------------------------------------------------------
GB00BL04FW51 BEAR UTSLAPPSRATTER X5 AVA 12  BEAR CARBON EMISSION X5 AVA 12 
-----------------------------------------------------------------------------
GB00BL055Y00 MINI L UTSLAPPSRATTER AVA 30  MINI L CARBON EMISSION AVA 30 
-----------------------------------------------------------------------------
GB00BL004R19 MINI L UTSLAPPSRATTER AVA 15  MINI L CARBON EMISSION AVA 15 
-----------------------------------------------------------------------------
GB00BNTQ2H05 BEAR UTSLAPPSRATTER X10 AVA 18 BEAR CARBON EMISSION X10 AVA 18
-----------------------------------------------------------------------------
GB00BNTV0R13 MINI S UTSLAPPSRATTER AVA 33  MINI S CARBON EMISSION AVA 33 
-----------------------------------------------------------------------------
GB00BL05SH47 MINI L UTSLAPPSRATTER AVA 32  MINI L CARBON EMISSION AVA 32 
-----------------------------------------------------------------------------
GB00BL054982 MINI L UTSLAPPSRATTER AVA 29  MINI L CARBON EMISSION AVA 29 
-----------------------------------------------------------------------------
GB00BG62GY70 BULL UTSLAPPSRATTER X2 AVA 10  BULL CARBON EMISSION X2 AVA 10 
-----------------------------------------------------------------------------
GB00BNTTTQ75 BEAR UTSLAPPSRATTER X5 AVA 16  BEAR CARBON EMISSION X5 AVA 16 
-----------------------------------------------------------------------------
GB00BL080R73 BEAR UTSLAPPSRATTER X5 AVA 13  BEAR CARBON EMISSION X5 AVA 13 
-----------------------------------------------------------------------------



For further information regarding this exchange notice please contact Issuer
Surveillance, telephone +46 8 405 72 80. 

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