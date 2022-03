Und wieder ein Blick in den Börsen-Kurier Nr. 9 vom 3. März 2022, www.boersen-kurier.at- Buntmetallaktien als Profiteure: Störungen in der Versorgungskette treffen auf schubartige Nachfragezyklen.- Austro-AGs in der Ukraine: Die ersten Reaktionen auf den Krieg- Am Gängelband: Russlands Sorge um unsere Energieversorgung- Inflation oder Krieg? Jens Korte über US-Prioritäten- Wochenschau. Das Lieferkettengesetz der EU kommt zur Unzeit, meint Andreas Unterberger.- Immobilienpreise. Deutsche Bundesbank schlägt Alarm- Analyse. Der weltgrößte Chemie-Konzern Bayer hält den Ball für 2022 flach- Branche. Aktien aus dem weltweiten Unterhaltungssektor im Vergleich- Krypto. Gewinne mit Bitcoin, Ethereum & Co werden seit 1. März ...

