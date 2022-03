ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Hellofresh nach Geschäftszahlen und einem Ausblick auf "Outperform" mit einem Kursziel von 84 Euro belassen. Das Umsatzwachstum des Versenders von Kochboxen sei stark gewesen, schrieb Analystin Victoria Petrova in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zudem habe das Unternehmen entgegen den Sorgen von Investoren den Ausblick auf 2022 bekräftigt. Unter dem Strich biete Hellofresh "eine einzigartige Kombination aus Wachstum, Profitabilität und Liquidität"./bek/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.03.2022 / 18:56 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2022 / 04:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A161408

HELLOFRESH-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de