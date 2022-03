2. März 2022 - Vancouver, British Columbia - Telecure Technologies Inc. (CSE: TELE) (FWB: 6MZ) (das "Unternehmen" oder "Telecure") hat heute ein Update zur Klage, die im Namen seiner hundertprozentigen Tochtergesellschaft MyApps Corp. ("MyApps") gegen das Unternehmen eingereicht wurde, bekannt gegeben.

Das Unternehmen hat erfahren, dass die Klage, in der unter anderem behauptet wird, dass es Verstöße gegen die Arrangement-Vereinbarung, durch die MyApps zur hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Telecure wurde, gegeben habe, und dass die aktuelle Zusammensetzung der jeweiligen Boards von MyApps und Telecure ungültig sei, von einem Board-Mitglied von Telecure, Dr. Muhammad Shaukat, eingereicht wurde. Die Einreichung der Klage enthält einen Antrag, der von Dr. Shaukat in seiner angeblichen Eigenschaft als Director von MyApps unterzeichnet wurde, was er jedoch nicht ist. Das Unternehmen merkt an, dass sich Dr. Shaukat die Klageschrift selbst in seiner Eigenschaft als Director von Telecure zustellen ließ. Das Unternehmen hat die Absicht, sich energisch gegen die Klage und die Handlungen von Dr. Shaukat zur Wehr zu setzen und gegen Dr. Shaukat wegen seiner unrechtmäßigen Handlungen bei der Klageerhebung Schadenersatz geltend zu machen.

Das Unternehmen weist darauf hin, dass das Board von MyApps aus nur einem einzigen Director, nämlich Herrn Eli Dusenbury, besteht, der von Telecure ernannt wurde.

Das Unternehmen weist zudem darauf hin, dass es seit dem Ausscheiden von Kashif Akram als Chief Technology Officer keinen Zugriff auf seine frühere Web-Domain und bestimmte andere geistige Eigentumsrechte mehr hat. Es wurde daher eine neue Webseite unter www.telecuretech.com eingerichtet. Dies ist die einzige Webseite, die das Unternehmen kontrolliert. Das Unternehmen hat die Absicht, die Rückgabe seines geistigen Eigentums und seiner Vermögenswerte energisch zu verfolgen und diejenigen - und damit auch Herrn Akram, der gegenwärtig ein Director des Unternehmens ist - zur Rechenschaft zu ziehen, die dieses geistige Eigentum illegal besitzen oder nutzen.

Über Telecure Technologies Inc.

Telecure ist ein auf die USA fokussiertes Gesundheits-IT-Unternehmen, das sich auf den Einsatz von Technologien für ein leichter zugängliches, effizienteres Gesundheitswesen spezialisiert. Telecure bietet maßgeschneiderte Lösungen für telemedizinische Anforderungen. Mit seiner Akquisitionsstrategie und seinen einzigartigen Anpassungsmöglichkeiten konzentriert sich Telecure darauf, seinen Patienten- und Benutzerstamm zu erweitern. Das Unternehmen bietet über seine Plattformen CallingDrTM und FindingDrTM eine komplette Lösung für die Telemedizin an.

