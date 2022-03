Die Auswahl ist ebenso groß wie die Einsatzmöglichkeiten der Robo-Advisor. Ulf Schierhorn von SMAVESTO erklärt, was einen Robo-Advisor ausmacht, weshalb sich mehr Kunden der digitalen Vermögensverwaltung zuwenden und wie Vermittler von dieser Entwicklung profitieren können. Ein Artikel von Ulf Schierhorn, Head of B2B-Sales bei der SMAVESTO GmbHIn einer Welt, die sich immer schneller zu drehen scheint, tauchen häufig neue Trends auf. Viele verschwinden so schnell wieder, wie sie gekommen sind, und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...