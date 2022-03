LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Beiersdorf von 120 auf 107 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Wegen des Kostendrucks und der Ukraine-Krise habe er die Gewinnerwartungen für den Konsumgüterkonzern reduziert, schrieb Analyst Iain Simpson in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Mit Blick auf die Zahlen für 2021 und den Unternehmensausblick 2022 zeigte sich der Analyst aber zufrieden. Das Vertrauen in die Umsatzentwicklung wachse./mis/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.03.2022 / 23:33 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2022 / 05:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005200000

BEIERSDORF-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de