Woche 09/22Donnerstag, 03.03.Bitte Programmänderungen und neue Beginnzeiten beachten:6.15 Das Afghanistan-DramaDeutschlands Krieg am HindukuschDeutschland 20217.00 Armee am Limit - Was wird aus der Bundeswehr?Deutschland 2018"Fremdenlegion - Die härteste Elitetruppe der Welt" um 7.30 Uhr entfällt7.45 Operation RubikonDeutschland 20208.43 Regelmäßig aktuelle Nachrichtenheute Xpress8.45 Lost Places - Geheime WeltenVerlorenes EmpireDeutschland 20209.30 Lost Places - Geheime WeltenAmerican DreamDeutschland 202010.15 Lost Places - Geheime WeltenBlutiges ErbeDeutschland 202011.00 Lost Places - Geheime WeltenSowjetische SchattenDeutschland 202011.50 ZDF-HistoryRusslands KroneDeutschland 201812.35 ZDF-HistoryStalin - Der rote ZarDeutschland 201713.20 ZDF-HistoryChruschtschow - Der rote ZarDeutschland 201914.00 ZDFzeitMensch Gorbatschow!Der Genosse, der die Welt veränderteDeutschland 202114.45 Die 80er - Das explosive Jahrzehnt1980-83: Kalter Krieg und heißer RockDeutschland 201715.35 Die 80er - Das explosive Jahrzehnt1984-86: Superstars und SupergauDeutschland 201716.15 Die 80er - Das explosive Jahrzehnt1987-89: Endzeitangst und MauerfallDeutschland 201717.05 ZDF-HistoryKampf um Kiew - der EuromaidanDeutschland 201717.45 auslandsjournal spezial: Putins KriegDeutschland 202218.15 ZDFzoomDer enthemmte DespotPutins Weg zur MachtGroßbritannien 2018(weiterer Ablauf ab 18.45 Uhr wie vorgesehen)