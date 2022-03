Der Goldpreis konsolidiert heute den starken Anstieg des gestrigen Tages. Aktuell können die Bullen aber das Ausbruchsniveau bei 1.921 Dollar verteidigen. Wenn es nach Randy Smallwood, CEO von Wheaton Precious Metals geht, dann gibt es in Zeiten extremer geopolitischer Unsicherheit nur einen ultimativen Wertaufbewahrer. Das ist Gold.Smallwood erklärte gegenüber dem Internetportal kitco.com, am Rande der BMO Global Metals and Mining Conference, dass die Märkte bisher eher selbstgefällig auf die Gefahr ...

