München - Der Chef des Agrarhändlers Baywa, Klaus Josef Lutz, rechnet vor dem Hintergrund des Ukraine-Krieges mit weiter stark steigenden Lebensmittelpreisen in Deutschland. "Ich könnte mir vorstellen, dass wir um 15 bis 20 Prozent höhere Lebensmittelpreise sehen", sagte er den Sendern RTL und n-tv.



Er warnte aber vor "Panikmache". Die Lebensmittelversorgung in Deutschland sehe er nicht in Gefahr. Allerdings gibt es laut Lutz ein "Verteilungsproblem". So hält er gerade durch die Störung der Lieferketten die Versorgung des afrikanischen Kontinents mit Weizen für gefährdet.

