Trotz des unter dem Strich sehr schwachen Gesamtmarktes ist es den Tradern in unserem Dachwikifolio gelungen, den Wert des Portfolios auf Wochensicht um 0,9% zu steigern. Eine bemerkenswerte Leistung. Da der DAX im selben Zeitraum einen Rückgang um 4,9% erlitten hat, ist die Outperformance des Dachwikifolios seit dem Start im November 2015 deutlich auf jetzt wieder 18,3 Prozentpunkte gestiegen. Das ist der höchste Stand seit fast genau einem Jahr.Gleichzeitig haben wir gestern Nachmittag und heute Morgen mehrere Veränderungen bei der Zusammensetzung unseres Dachwikifolios vorgenommen. Im ersten Schritt haben wir uns dabei von den wikifolios All in One, Earnings Per Share Surprise Trader und EventTrader getrennt. Dabei konnten wir zweimal Gewinne von über 30% realisieren und mussten einmal einen kleinen Verlust von 4% hinnehmen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...