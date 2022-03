Bei seinem Versuch, die Ukraine als Staat zu vernichten, zerstört der russische Machthaber Wladimir Putin allerhand andere Dinge. Die russische Wirtschaft liegt am Boden und auch die großen Unternehmen im Land geraten zunehmend ins Straucheln. Eines der prominentesten Beispiele dafür dürfte der Versorger Gazprom sein.Nach etlichen Sanktionen stürzte Gazprom (US3682872078) an den hiesigen Börsen ins Bodenlose, während der Handel in Moskau in dieser Woche immer noch nicht begonnen hat. Der harsche Abwärtstrend setzte sich am Dienstag mit ...

