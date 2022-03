Der Vorstand der im Regulierten Markt (General Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse notierten Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft (ISIN: DE0005201602) hat heute seinen Dividendenvorschlag für das Geschäftsjahr 2021 beschlossen. Vorbehaltlich der Zustimmung des Aufsichtsrates und auf Basis der vorläufigen, noch nicht testierten Ergebnisse des Geschäftsjahrs 2021 soll der am 18. Mai 2022 stattfindenden Hauptversammlung eine Dividende in Höhe von 0,22 Euro je Aktie (Vorjahr: 0,13 Euro je Aktie) vorgeschlagen werden. Die Ausschüttung entspricht in ihrer Gesamthöhe etwa 56 % des Konzerngewinns ...

Den vollständigen Artikel lesen ...