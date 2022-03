Gerald Resch, Bankenverband, nennt seine subjektiv lässigsten Momente in der Wiener Börsegeschichte:1. • Eröffnung des historischen Börsengebäudes am Ring (1877 wurde das von Theophil von Hansen entworfene, historische Börsengebäude am Schottenring eingeweiht.); 2. • Aktienhausse durch Jim Rogers und darauf folgende Privatisierungswelle (1985 wies der amerikanische Analyst Jim Rogers auf das hohe Potenzial des österreichischen Kapitalmarktes hin und löste damit eine Aktienhausse aus. In dieser Zeit änderte sich auch die verhaltene Einstellung der Wirtschaftspolitiker zum Aktienmarkt. Durch die Privatisierungswelle 1987 gingen nach und nach zahlreiche renommierte österreichische Unternehmen an die Börse.); 3. • ...

Den vollständigen Artikel lesen ...