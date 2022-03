DGAP-News: GEA Group Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Personalie

GEA verlängert Vertrag mit COO Johannes Giloth



02.03.2022 / 15:15

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



GEA Aufsichtsrat verlängert Vertrag mit COO Johannes Giloth Düsseldorf, 2. März 2022 - Der Aufsichtsrat der GEA Group Aktiengesellschaft hat in seiner heutigen Sitzung den Vertrag von Chief Operating Officer (COO) Johannes Giloth (51) um fünf Jahre bis zum Ablauf des 19. Januar 2028 verlängert. Johannes Giloth trat zum 20. Januar 2020 in den Vorstand ein und verantwortet das damals neu geschaffene Ressort Einkauf, Produktion und Supply Chain. Seine bisherige Bestellung hatte eine Laufzeit von drei Jahren bis zum 19. Januar 2023. "Wir freuen uns, dass Johannes Giloth seine erfolgreiche Tätigkeit fortsetzen und somit einen wichtigen Beitrag zu GEAs nachhaltigem und profitablem Wachstum beitragen wird ", sagt Klaus Helmrich, Vorsitzender des Aufsichtsrats der GEA Group AG. "Die in den beiden vergangenen Jahren begonnene Transformation des weltweiten Produktionsnetzwerkes, die Schaffung globaler Strukturen im Einkauf sowie die Optimierung der Supply Chain haben bereits deutlich zu den Unternehmensergebnissen beigetragen und bilden eine wichtige Säule im Rahmen der Strategie Mission 26 von GEA."

Media Relations

Anne Putz

Peter-Müller-Str. 12, 40468 Düsseldorf

Telefon +49 211 9136-1500

anne.putz@gea.com Über GEA

GEA ist weltweit einer der größten Systemanbieter für die Nahrungsmittel-, Getränke- und Pharmaindustrie. Der international tätige industrielle Technologiekonzern fokussiert sich dabei auf Maschinen und Anlagen sowie auf anspruchsvolle Prozesstechnik, Komponenten und umfassende Servicedienstleistungen. Mit mehr als 18.000 Beschäftigten generierte der Konzern im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von mehr als 4,6 Mrd. EUR. Ein wesentlicher Schwerpunkt liegt darin, die Produktionsprozesse der Kunden immer nachhaltiger und effizienter zu gestalten. Die Anlagen, Prozesse und Komponenten von GEA tragen weltweit dazu bei, etwa den CO 2 -Ausstoß, den Einsatz von Plastik und Lebensmittelabfall in der Produktion erheblich zu reduzieren. Ganz im Sinne seines Unternehmens-Leitbilds "Engineering for a better world" leistet GEA dadurch einen entscheidenden Beitrag für eine nachhaltige Zukunft. GEA ist im deutschen MDAX und im STOXX(R) Europe 600 Index notiert und gehört zudem zu den Unternehmen,

aus denen sich die Nachhaltigkeitsindizes DAX 50 ESG und MSCI Global Sustainability zusammensetzen. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter gea.com.

Sollten Sie keine weiteren Mitteilungen der GEA erhalten wollen, senden Sie bitte eine E-Mail an pr@gea.com.





Kontakt:

GEA Group Aktiengesellschaft

Tel. +49 (0)211 9136 1081

Fax +49 (0)211 9136 31087

gea.com

02.03.2022 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de