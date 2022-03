Volle Auftragsbücher, Umsatzplus und demnächst auch mehr Mitarbeiter - die Jahresbilanz nebst Ausblick ist exzellent. Für 2022 erwartet Aixtron Aufträge in einem Gesamtvolumen von 520 bis 580 Mio. € und einen Umsatz von 450 bis 500 Mio. € nach 429 Mio. € im Vorjahr. Über 23 % EBIT-Marge sind exzellent und deutlich über den Erwartungen. Im vierten Quartal gab es mit 181 Mio. € einen neuen Auslieferungsrekord.



