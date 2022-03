Osnabrück (ots) -CDU-Energieexperte offen für Laufzeitverlängerung der AtomkraftwerkePartei-Vize Andreas Jung hält Prüfung für notwendig - Rasche Unabhängigkeit von russischem Gas aber nicht zu erwartenOsnabrück. Der stellvertretende CDU-Vorsitzende und Energieexperte Andreas Jung zeigt sich offen für eine Laufzeitverlängerung für Kernkraftwerke in Deutschland. "Wir sind bereit, mit der Bundesregierung über alles zu sprechen, was sie in dieser Krisensituation für notwendig hält", sagte Jung der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ). Die Bundesregierung müsse dafür Sorge tragen, dass die Energiesicherheit aufrechterhalten bleibt. Dazu müsse die Bundesregierung prüfen, ob auch beim Strom zusätzliche Kapazitäten notwendig seien und ob ein Weiterbetrieb von Kernkraftwerken über das Jahresende hinaus dazu einen Beitrag leisten könnte. Auch die technischen Voraussetzungen wie die Verfügbarkeit von Brennelementen und Sicherheitsbestimmungen müssten geprüft werden. "Das ist das richtige Vorgehen, und über das Ergebnis werden wir dann mit der Bundesregierung reden", sagte Jung der NOZ.Jung hat allerdings Erwartungen gedämpft, eine Laufzeitverlängerung der letzten drei Atomkraftwerke in Deutschland könnte eine rasche Unabhängigkeit von russischen Energielieferungen ermöglichen. "Es geht jetzt darum, kurzfristig sicherzustellen, dass wir auch ohne russisches Gas über den nächsten Winter kommen können. Dafür brauchen wir in allererster Linie Gaskapazitäten. Gasheizungen können auch im nächsten Winter nur mit Gas betrieben werden, nicht mit Strom", sagte Jung. Lediglich 13 Prozent des Gases werde in Strom umgewandelt. "Einen Engpass auch beim Strom wiederum hat die Bundesregierung bislang nicht festgestellt. Die vordringlichste Aufgabe ist damit jetzt, die Gasversorgung unabhängig von Russland sicherzustellen", sagte Jung.Die Grundsatzentscheidung, 2011 den Ausstieg aus der Kernenergie einzuleiten, hält Jung weiter für richtig.CDU-Energieexperte Jung offen für Laufzeitverlängerung | NOZ (https://www.noz.de/deutschland-welt/politik/artikel/cdu-energieexperte-jung-offen-fuer-laufzeitverlaengerung-22628608)Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58964/5160756