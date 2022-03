Der Krieg in der Ukraine hat nicht nur Aktien weltweit hin und her geworden. Besonders Rohstoffe wie Öl und Gas springen rasant nach oben. Inzwischen knackte Brent Öl sogar die 110-Dollar-Marke und ist damit so teuer wie zuletzt vor acht Jahren. Haben Sie den Einstieg verpasst? Diese Aktie dürfte jetzt anspringen.Für die richtige Auswahl solcher Werte ist besonders sorgfältiges Stock-Picking gefragt. Charttechnische Signale geben dabei den Startschuss für den Kauf. In der neuen Ausgabe des Charttechnikers ...

Den vollständigen Artikel lesen ...