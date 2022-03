Die Swift-Sanktionen gegenüber Russland sind in Kraft. Sie treffen insbesondere den russischen Bankensektor hart, aber auch westliche Banken, die stark in Russland engagiert sind. Ein erster Insolvenzfall steht bereits fest: die Sberbank Europa AG. Deren Muttergesellschaft kehrt sich derweil von Europa ab. Die BaFin hat am 02.03.2022 vermeldet, dass die Sberbank Europe AG zahlungsunfähig ist. Die österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) hatte zuerst ein Moratorium über das europäische Tochterunternehmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...