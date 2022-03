DGAP-News: Cherry AG / Schlagwort(e): Sonstiges/Personalie

Cherry AG: René Schulz übernimmt Leitung des Geschäftsbereichs Peripherals



02.03.2022 / 16:00

Cherry AG: René Schulz übernimmt Leitung des Geschäftsbereichs Peripherals René Schulz ab dem 1. April 2022 als neuer Leiter des Geschäftsbereichs Peripherals Weiterentwicklung und Umsetzung der erfolgreichen Wachstumsstrategie im Bereich der PC-Peripheriegeräte Ausbau des internationalen Geschäfts, des Produktportfolios und des E-Commerce Geschäfts München, 2. März 2022 - Ab dem 1. April 2022 übernimmt René Schulz die Leitung des Geschäftsbereichs Peripherals. "René Schulz ist mit seiner langjährigen internationalen Erfahrung in der Entwicklung und Umsetzung innovativer Geschäftsmodelle sowie dem Aufbau und der Entwicklung strategischer Geschäftsbeziehungen die ideale Besetzung für unseren Geschäftsbereich Peripherals. Wir freuen uns über diese Ergänzung unseres Managementteams und auf die Zusammenarbeit mit Herrn Schulz", kommentiert Rolf Unterberger, CEO der Cherry AG. "Gleichzeitig danken wir Matthias Völkl für die erfolgreiche langjährige Führung und Entwicklung dieses wichtigen Geschäftsbereichs und wünschen ihm privat sowie beruflich alles Gute für die Zukunft." René Schulz verfügt über mehr als 17 Jahre internationale Führungserfahrung in Großunternehmen sowie schnell wachsenden Start-ups der High-Tech-Branche, seit dem Jahr 2015 bei der Logitech GmbH, München. In seiner Funktion als Head of Enterprise Europe lag dort zuletzt die gesamteuropäische Vertriebs- und Marketingleitung für das B-2-B-Geschäft der Logitech GmbH in seiner Verantwortung. Mit mehr als 120 Vertriebs- und Marketingmitarbeitern entwickelte und etablierte Herr Schulz in dieser Zeit erfolgreich ein länderübergreifendes mehrstufiges Vertriebsmodell. Darüber hinaus führte er neue Produktkategorien erfolgreich ein und etablierte diese mit dem globalen Team. Die Logitech GmbH gehört zum 1981 in der Schweiz gegründeten Logitech Konzern, der sich auf die Entwicklung, die Herstellung und den Vertrieb von Peripherie- und Zubehörgeräten für Computer spezialisiert hat. "Ich freue mich auf die neue Funktion bei Cherry und bin von der starken Marke, der führenden Produktqualität und dem stark wachsenden Marktsegment für den hybriden Arbeitsplatz sehr überzeugt. In der digitalen Transformation der Wirtschaft ist es wichtiger denn je auf das richtige Equipment am Arbeitsplatz zu achten und gerade hier hat Cherry ein noch nicht ausgeschöpftes Potential, sagt René Schulz. "Gemeinsam mit dem ganzen Team werden wir die globale Marktpräsenz von Cherry weiter stärken und die einzelnen Vertriebskanäle für das hochwertige und moderne Produktportfolio für kreatives und produktives Arbeiten von Cherry ausbauen." Durch seine bisherige berufliche Tätigkeit bringt René Schulz u.a. wertvolle Expertise im Bereich strategischer Geschäftsbeziehungen und Wertschöpfung mit strategischen Allianzpartnern wie etwa Google, Microsoft, Cisco, Dell, HP, Avaya und Unify mit. Neben seinen Kenntnissen in der Entwicklung und Umsetzung integrierter Strategien trägt Herr Schulz seine umfassende Managementerfahrung in der länderübergreifenden Entwicklung leistungsfähiger Organisationen zum weiteren Ausbau des Geschäftsbereichs Peripherals bei. Für diesen Geschäftsbereich hat der Vorstand der Cherry AG die Erweiterung und Diversifizierung des Produktportfolios als strategisches Ziel formuliert, u.a. durch neue kabellose Tastaturen und Desktop-Kombinationen für spezielle Nutzergruppen wie Creators sowie durch ergonomisch optimierte Peripheriegeräte. Daneben steht die regionale Marktdurchdringung, insbesondere in Europa, Asien und Nordamerika, durch selektive Vertriebskanäle sowie insbesondere der Auf- und Ausbau des E-Commerce Vertriebs über große Online-Marktplätze in Europa und USA (Direct-to-Consumer) im strategischen Fokus. Über Cherry Die Cherry AG [ISIN: DE000A3CRRN9] ist ein weltweit tätiger Hersteller von High-End-Schaltern für mechanische Tastaturen und Computer-Eingabegeräten für Anwendungen in den Bereichen Gaming & E-Sports, Office, Industrie sowie im Healthcare-Bereich. Seit der Gründung im Jahr 1953 steht Cherry für innovative und qualitativ hochwertige Produkte, die speziell für die unterschiedlichen Kundenbedürfnisse entwickelt werden. Cherry hat seinen operativen Hauptsitz in Auerbach in der Oberpfalz (Bayern) und beschäftigt über 550 Mitarbeiter in Produktionsstätten in Auerbach, Zhuhai (China) und Wien (Österreich) sowie in mehreren Vertriebsbüros in Auerbach, Pegnitz, München, Paris, Kenosha (USA), Taipeh und Hongkong. Mehr Informationen im Internet unter: www.cherry.de Kontakt: Dr. Kai Holtmann

Investor Relations

Einsteinstraße 174, c/o Design Offices Bogenhausen, 81677 München

Postadresse Cherrystrasse 2, 91275 Auerbach

T +49 (0)175-1971503

F +49 (0)9643 20 61-900

E-Mail: kai.holtmann@cherry.de

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



