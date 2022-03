Stuttgart (ots) -



Putin überfällt die Ukraine und droht mit Atomwaffen. Tausende Menschen, vor allem Frauen und Kinder, flüchten nach Westen. Die EU reagiert mit harten Sanktionen gegen Russland und schickt Waffen in die Ukraine. Die Bundesregierung verkündet eine Zeitenwende und will massiv aufrüsten. Baden-Württemberger*innen packen an, setzen Hilfstransporte in Gang, Flüchtlingsunterkünfte stehen bereit. Viele Menschen sorgen sich auch hierzulande, um die eigene Sicherheit und steigende Kosten.



Gast im Studio: Nils Schmid (SPD), Außenpolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion und ehemaliger Wirtschaftsminister von Baden-Württemberg



