Rasant steigende Energiepreise treiben die Inflation in der Euro-Zone auf einen neuen Rekordwert und bringen die EZB zusehends in Zugzwang. Binnen Jahresfrist stiegen die Verbraucherpreise im Februar um 5,8 Prozent, wie das europäische Statistikamt Eurostat am Mittwoch mitteilte. Von Reuters befragte Experten hatten lediglich einen Wert von 5,4 Prozent auf dem Zettel - nach 5,1 Prozent im Januar. Die Inflationsrate schießt immer weiter über die Zielmarke ...

