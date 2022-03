Mainz (ots) -Von einer "Zeitenwende" sprach Bundeskanzler Olaf Scholz am vergangenen Sonntag im Bundestag: Waffen für die Ukraine, 100 Milliarden für die Bundeswehr, eine neue Außen- und Sicherheitspolitik. Was bedeutet das für die Ukraine, für Europa und für Deutschland? Am Donnerstag, 3. März 2022, 22.15 Uhr, gibt es dazu Antworten bei "maybrit illner" im ZDF: Bundeskanzler Olaf Scholz stellt sich den Fragen von Maybrit Illner.Ansprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802;Presse -Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF-Kommunikation, 06131 - 7016100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/maybritillner"maybrit illner spezial" vom 27. Februar 2022:https://zdf.de/politik/maybrit-illner/maybrit-illner-ukraine-spezial-sonntag-27-februar-2022-100.html"maybrit illner spezial" vom 24. Februar 2022:https://zdf.de/politik/maybrit-illner/maybrit-illner-spezial-24-februar-2022-100.htmlSendungsseite: https://zdf.de/politik/maybrit-illnerhttps://twitter.com/maybritillner/Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12121https://twitter.com/ZDFpresseOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5160838