München (ots) -Zu den jetzt veröffentlichten Umsetzungsplänen des Freistaats Bayern zur einrichtungsbezogenen Impfpflicht sagt der bayerische Landesvorsitzende des Bundesverbandes privater Anbieter sozialer Dienste e.V. (bpa), Kai A. Kasri:"Minister Holetschek setzt die einrichtungsbezogene Impfpflicht mit Augenmaß um und hat die Sicherstellung der pflegerischen Versorgung im Blick. Das ist eine gute Nachricht für Pflegeeinrichtungen sowie für die Pflegebedürftigen und ihre Familien. Betretungsverbote, die die Personalnot in der Pflege noch verschärfen, sind nur als letztes Mittel vorgesehen. Die Situation in den Pflegeeinrichtungen wird bei den Entscheidungen jeweils berücksichtigt.Dennoch wird die einrichtungsbezogene Impfpflicht allein das erklärte Ziel der Politik, die vulnerablen Bevölkerungsgruppen zu schützen, verfehlen. Wenn Pflegekräfte geimpft sein müssen, Besucher und Angehörige aber nach wie vor ungeimpft in die Einrichtungen kommen dürfen, bleibt der Schutz hinter den Möglichkeiten zurück. Die bayerischen Bundestagsabgeordneten aller Parteien sollten sich dafür einsetzen, dass mit der allgemeinen Impfpflicht schnell der wichtige zweite Schritt gemacht wird."