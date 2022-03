Pricefx, der weltweit führende Anbieter von Cloud-Preissoftware, gab heute bekannt, dass das Unternehmen in das Amazon Web Services (AWS) Independent Software Vendor (ISV) Accelerate-Programm aufgenommen wurde, ein Co-Selling-Programm für AWS-Partner, die Softwarelösungen bereitstellen, die unter AWS ausgeführt werden oder damit integriert werden können. Das Programm unterstützt Partner dabei, neue Geschäftsabschlüsse zu erzielen und die Vertriebszyklen zu beschleunigen, indem die teilnehmenden ISVs mit der AWS-Vertriebsorganisation vernetzt werden.

Durch die Aufnahme von Pricefx in das AWS ISV Accelerate-Programm kann das Unternehmen Kundenbedarf mithilfe der Kooperation mit der AWS-Vertriebsorganisation decken. Eine enge Kooperation mit dem AWS-Vertriebsteam ermöglicht Pricefx, bessere Ergebnisse für AWS-Kunden zu erzielen, weil AWS ISV Accelerate-Partner und das AWS eng zusammenarbeiten.

"Der heutige Markt ist sehr volatil, von Lieferkettenproblemen über Preisschwankungen bis hin zu Inflationsdruck. Fast jedes Unternehmen musste seine Preisstrategie schnell anpassen", so Joe Golemba, Vice President of Ecosystem and Partners bei Pricefx. "Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit AWS und darauf, unsere preisgekrönten Preisoptimierungs- und -managementlösungen Kunden anzubieten. Seit der Aufnahme in das AWS ISV Accelerate-Programm haben wir unmittelbare Co-Selling- und Produktunterstützung erhalten, um AWS-Kunden eine differenzierte Wertschöpfung mithilfe dynamischer Preise zu bieten."

Als AWS-Partner mit einem AWS Qualified Software-Angebot bietet Pricefx eine durchgängige Cloud-Plattform, die die gesamte Preis-Journey unterstützt, vom Festlegen optimaler Preise und Management von Rabattprozessen bis hin zur Optimierung der Preiskapazitäten eines Unternehmens. Es kann mithilfe vordefinierter Konnektoren sofort integriert werden und bietet eine sehr schnelle Amortisierung. Pricefx und AWS bedienen Kunden in den Branchen Verbrauchsgüter, Fertigung und Einzelhandel.

Weitere Informationen über die Beziehungen zwischen Pricefx und AWS binden Sie auf der Website von Pricefx unter www.pricefx.com/aws. Um mehr über die Anforderungen und Vorteile des AWS ISV Accelerate-Programms zu erfahren, besuchen Sie bitte https://aws.amazon.com/partners/programs/isv-accelerate/.

Über Pricefx

Als weltweit führender Anbieter von SaaS-Preissoftware bietet Pricefx eine umfassende Lösungssuite, die schnell implementiert, flexibel konfiguriert und angepasst werden kann und dazu leicht erlernbar und nutzerfreundlich ist. Pricefx bietet eine komplette, auf modernster nativer Cloud-Architektur basierende Preisoptimierungs- und Preismanagement-Plattform, die den Kunden Vorteile durch branchenführende Amortisierungszeiten und äußerst niedrige Gesamtkosten verschafft. Die innovative Lösung eignet sich für B2B- und B2C-Unternehmen jeder Größenordnung in allen Branchen und allen Teilen der Welt. Das Geschäftsmodell von Pricefx basiert ausschließlich auf der Zufriedenheit und Treue seiner Kunden. Für die Herausforderungen von Unternehmen hinsichtlich der Preisgestaltung ist Pricefx die Cloud-Plattform für Preisoptimierung, Preismanagement und CPQ für dynamische Planung, Preisgestaltung und Gewinnerzielung ("Plan, Preis und Profit").

Weitere Informationen finden Sie unter www.pricefx.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

