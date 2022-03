Die Bank of Canada hat ihren Leitzins wie allgemein erwartet um 25 Basispunkte auf 0,50% angehoben. Die Zentralbank setzt ihre Reinvestitionsphase fort und hält ihren Gesamtbestand an kanadischen Staatsanleihen in ihrer Bilanz in etwa konstant, bis es angemessen ist, den Umfang ihrer Bilanz zu verringern. Die Inflation dürfte nun in naher Zukunft höher sein als im Januar prognostiziert. Die anhaltend hohe Inflation erhöht das Risiko, dass sich die längerfristigen Inflationserwartungen nach oben ...

