Original-Research: HELMA Eigenheimbau AG - von Montega AG

Einstufung von Montega AG zu HELMA Eigenheimbau AG



Unternehmen: HELMA Eigenheimbau AG

ISIN: DE000A0EQ578



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 02.03.2022

Kursziel: 86,00

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Patrick Speck



Ausblick für 2022 verspricht weiterhin hohe Wachstumsdynamik

HELMA hat heute vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2021 vorgelegt. Die unterjährig erhöhte Guidance wurde vollumfänglich erreicht. Zudem deutet der Ausblick auf eine weiter hohe Wachstumsdynamik hin, womit wir den Case als vollends intakt erachten.



Wohnungsbau und Ferienimmobilien treiben Umsatz: Beim Konzernumsatz verzeichnete HELMA mit einem Plus von 21,0% auf 331,5 Mio. Euro die erwartet starke Entwicklung (MONe: 329,9 Mio. Euro), womit der Konzern auch die im November nach oben angepasste Prognose (mind. 5% über der Bandbreite von 300-310 Mio. Euro) erfüllt hat. Getrieben wurden die Erlöse vom Segment Wohnungsbau (+15,4% yoy auf 118,6 Mio. Euro) sowie insbesondere dem Segment Ferienimmobilien (+85,0% yoy auf 99,9 Mio. Euro), während der Eigenheimbau leicht unter Vorjahr lag (-3,8% yoy auf 111,4 Mio. Euro). Letzteres führen wir neben Corona-bedingten Bremsspuren jedoch auch auf eine bewusst in Kauf genommene Kannibalisierung durch das margenstärkere Bauträgergeschäft im Wohnungsbau zurück.



Ergebnis überproportional gesteigert: Die bereinigte Rohertrags- wie auch die EBIT-Marge steigerte HELMA um jeweils 60 BP yoy. Die Profitabilität auf EBT-Level lag aufgrund eines leicht schwächeren Finanzergebnisses mit 27,3 Mio. Euro (+21,5% yoy) auf Vorjahresniveau (Marge 8,2%). Wenngleich sich unsere Schätzung damit als etwas zu optimistisch erwies (MONe: 28,0 Mio. Euro), wurde die Zielsetzung (>27,0 Mio. Euro) wiederum mit einem Rekordwert erfüllt. Auch die Cash-Earnings verbesserten sich dementsprechend deutlich auf 24,5 Mio. Euro (+20,3% yoy).

Vorzieheffekte wirken nach, Mittelfristziele in Reichweite: Der Auftragseingang i.H.v. 446,6 Mio. Euro (+42,9% yoy) profitierte insbesondere in Q4 vom Wegfall der Neubauförderung für das Effizienzhaus 55 zu Ende Januar, wobei HELMA den Vorzieheffekt auf bis zu 10% des Gesamtauftragseingangs schätzt. Die erhaltenen Aufträge münden in einem Bestand von 360,2 Mio. Euro (per 31.12.) und sollen schwerpunktmäßig in 2022 und 2023 realisiert werden. Für das laufende Geschäftsjahr erwartet das Unternehmen daher Umsatzerlöse zwischen 360 und 380 Mio. Euro, sodass sich unsere bisherige Prognose (344,4 Mio. Euro) als zu konservativ erweisen dürfte. Das avisierte Vorsteuerergebnis zwischen 30 und 33 Mio. Euro deutet darüber hinaus auf eine weitere Margensteigerung in 2022 hin (MONe EBT: 31,2 Mio. Euro bzw. EBT-Marge: 8,5%). Vor dem Hintergrund eines geschätzten Umsatzpotenzials der Bauträgertöchter von rund 2,0 Mrd. Euro (Realisierung im Zeitraum von ca. 6 Jahren) bekräftigte HELMA zudem erneut das Mittelfristziel: bis spätestens 2024 sollen ein Umsatz von deutlich über 400 Mio. Euro sowie eine EBT-Marge von über 10% erzielt werden. Mit Blick auf die in 2022 voraussichtlich erneut hohe Wachstumsdynamik erachten wir insbesondere das Umsatzziel als sehr visibel. Im Zuge eines Analystenwechsels haben wir unsere Mittelfristprognosen daher leicht angehoben.



Fazit: HELMA hat abermals überzeugende Zahlen vorgelegt und befindet sich u.E. auf Kurs, die gesteckten Ziele zu erreichen. Wir halten die Aktie mit einem KGV 2022e von 10,9x angesichts der u.E. robusten Wachstumstreiber sowie der hohen Unternehmensqualität für deutlich zu günstig. Nach Anpassung der Prognosen und Fortschreibung des DCF-Modells bestätigen wir die Kaufempfehlung mit einem leicht erhöhten Kursziel von 86,00 Euro.





+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++



Über Montega:



Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/23503.pdf



Kontakt für Rückfragen

Montega AG - Equity Research

Tel.: +49 (0)40 41111 37-80

Web: www.montega.de

E-Mail: research@montega.de



übermittelt durch die EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

°