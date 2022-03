Shanghai, 2. März 2022 (ots/PRNewswire) -Caravelle, ein globales CO2-neutrales Hochsee-Technologieunternehmen, hat einen Letter-of-Intent mit Pacifico Acquisition Corp. (NASDAQ:PAFO) am 31. Dezember 2021, EST, unterzeichnet. Caravelle wird voraussichtlich an der NASDAQ notiert werden. Gleichzeitig hat sich auch eine Anzahl von Private-Equity-Fonds an PIPE beteiligt.Es ist klar, dass Caravelle die erste Nasdaq-Aktie auf dem Weg zu einer CO2-neutralen Hochseewirtschaft sein wird.Caravelle ist ein globales Technologieunternehmen für den Seetransport, und seine Co-Tech-Lösung (CO2-neutrale Technologie für den Seetransport) nutzt aktiv die enormen Leerlaufzeiten und den Platz im Seetransport. Die Abwärme des Abgases in der Seeschifffahrt wird recycelt, und die Holztrocknung wird während des Seetransports abgeschlossen, so dass die Netto-Null-Emission der Wertschöpfungskette vollständig realisiert wird. Es wird geschätzt, dass bis 2024 und 2028 die eingesparten CO2-Emissionen insgesamt 5,2 Millionen Tonnen bzw. 57 Millionen Tonnen erreichen und die Symbiose aus wirtschaftlichem Effekt und sozialem Wert Wirklichkeit wird.Caravelle besitzt weltweit führende Ressourcen auf der Angebotsseite, es hat strategische Zusammenarbeit mit führenden Unternehmen der Branche, um den geschlossenen Kreislauf der industriellen Kette vollständig zu gewährleisten. Caravelle betreibt derzeit Strecken nach Indonesien und Afrika und hat die DNV-technische Zertifizierung im ersten Quartal 2022 abgeschlossen. Es ist bezeichnend, dass das technische Patentsystem und die Innovation des Caravelle-Layouts die autoritativeste Zertifizierung der Welt erhalten haben. Das Unternehmen hat einen starken "Wassergraben" und steht kurz vor einem "Ausbruch" im großen Stil.Das Kernmanagementteam von Caravlle verfügt über einen vielfältigen Erfahrungsschatz in den Bereichen Industrie, Kapital, Betrieb und Technik. Der Gründer und CEO, Zhang Guohua, besitzt mehr als 20 Jahre Erfahrung in der gesamten Industriekette der Holzindustrie. Er nahm an der Tagung des Pariser Abkommens teil und hat einzigartige Einblicke in die klimaneutrale Entwicklung der Holzindustrie. Wang Sai, der Chief Strategy Officer, verfügt über umfangreiche Erfahrungen in der Strategieberatung und hat für viele Fortune-500-Unternehmen und aufstrebende Firmen gearbeitet. Lisa, die Chief Operating Officer, hat mehr als zehn Jahre Erfahrung in der Unternehmensführung und im strategischen Management. Zhang Dong, Chief Shipping Officer und der CEO der Deyuan Shipping Company, verfügt über umfangreiche Erfahrungen im Bereich des Routenbetriebs und der Verwaltung von Seeverkehrsdienstleistungen. Tracy Xia, CMO & CHO, hat für die globalen Beratungsunternehmen Marsh & McLennan (MMC) und Willis Towers Watson (WTW) gearbeitet, blickt auf über zehn Jahre Erfahrung in der Organisations- und Talentmanagementberatung zurück und war Mitbegründerin der Internetplattform Ktalks. Pacifico Acquisition Corp. schloss seinen Börsengang in Höhe von 50 Millionen US-Dollar am 13.September 2021 ab und machte von einem Mehrzuteilungsrecht von 15 % Gebrauch.Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die offizielle Website www.caravelleglobal.comPressekontakt:Tracy Xia,+86-13910095423,E-Mail: Tracyxia@sina.comOriginal-Content von: Caravelle, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/161802/5160912