Barcelona, Spanien, 2. März 2022 (ots/PRNewswire) -STL (https://stl.tech/) (NSE: STLTECH), ein branchenführender Integrator digitaler Netzwerke, gab heute die Markteinführung von Firebird bekannt, einer bahnbrechenden Reihe von ORAN-basierten Makro-Funkgeräten für eine dichte, großflächige 5G-Abdeckung. Die Ankündigung erfolgte auf dem Mobile World Congress 2022 in Barcelona, wo das Unternehmen seine All-In 5G-Lösungenvorstellte .STL Firebird ist ein Portfolio von 4G/5G-Makro-O-RAN-konformen Funkeinheiten (O-RUs), die zunächst unter anderem in den Bändern 1, 40, 41 und 78 verfügbar sind. Diese softwaredefinierten Funkgeräte basieren auf einer Plattformarchitektur und erfüllen unterschiedliche 5G-Abdeckungs- und Kapazitätsanforderungen globaler Netzbetreiber. Zu Beginn dieses Jahres gab STL seine Zusammenarbeit mit Meta Connectivity bekannt, um duale RAT (Radio Access Technologies) 4G- und 5G-Funkprodukte zu entwerfen und zu entwickeln, insbesondere in den Bändern 40 und 78. Im Rahmen des Evenstar-Programms arbeitet STL mit Meta Connectivity zusammen, um die Einführung von Offenen RAN (https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftelecominfraproject.com%2Fopenran%2F%3Ffbclid%3DIwAR2nibqMvWuIDQ__AM2I5zA8lcG1BW7iOZT14XjKR9-WUpzWECM66Sr_roM&h=AT2mJqk5U_bZ-VHN8tgwmYg43GAwGTeYb6c_rlpo1DZNJsI3-apQp04wmIm2bkhDuNtcvDWOduEPeVjTveFYz-1f8Ts-kmf2mJG-bh1tnS220l90AQfX1FgteP47KG86T1etlkc2U3WDMEXNyG0LTQ)-Lösungen zu beschleunigen.Es wird erwartet, dass der Umsatz mit O-RAN-Geräten bis 2026 12 Milliarden US-Dollar[1] erreichen wird. STL ist mit seiner offenen Zugangslösung Accellus führend auf dem Weg zur Anbieterneutralität. Die ORAN-kompatiblen Firebird-Funkgeräte von STL, die zu Accellus gehören, sind 5G-fähig, offen und programmierbar. Diese Carrier-Grade-Funkeinheiten entsprechen den 3GPP-Standards und arbeiten nahtlos mit Open RAN Distributed Units (O-DU) und Centralized Units (O-CU) zusammen und ermöglichen eine schnellere Markteinführung der 5G-Rollouts von Ttelco. Einige der Merkmale von Firebird sind:- Offene Schnittstelle für den Fronttransport: Vollständige Übereinstimmung mit den O-RAN Front-Haul-Spezifikationen für Anbieterneutralität- Energieeffizient und umweltfreundlich: Geringerer Stromverbrauch und minimierter Platzbedarf- Ideal für Außenbereiche: Hardware in Trägerqualität (Schutzart IP 65) und robust genug für raue Außenbedingungen- Einfachere Abläufe: Einfache Einrichtung und Verifizierung vor Ort sowie Software-Diagnose, CI/CD-Upgrades von SoftwarefunktionenJaydeep Ranade, Director of Wireless Engineering bei Meta Connectivity, sagte zu dieser Entwicklung: "Der Fokus von STL auf die Umstellung der Branche auf offene, disaggregierte und herstellerunabhängige Netzwerke deckt sich gut mit dem Zweck des Evenstar-Programms. Wir sind zuversichtlich, dass STL Firebird den Weg für Open RAN 5G-Netzwerke ebnen wird, die flexibel sind und eine Reihe von Anwendungsfällen unterstützen können."Zur Markteinführung sagte Gilles Garcia, Senior Director, Adaptable and Embedded Computing Group, AMD: "Die All-in 5G-Lösungen von STL werden eine entscheidende Rolle beim Übergang der Branche zu offenen und programmierbaren Netzen spielen. Angetrieben von einer Reihe erstklassiger Xilinx Zynq UltraScale+ RFSoC- und MPSoC-Lösungen wird die Firebird-Funksuite von STL die hohe Skalierbarkeit, Agilität und Kosteneffizienz bieten, die für den wachsenden 5G-Markt erforderlich sind."Chris Rice, CEO, Access Solutions, STL , sagte anlässlich der Einführung: "Firebird ist eine wichtige Ergänzung unserer Reihe von programmierbaren Open-Networking-Zugangslösungen für 5G-fähige Netzwerke. Firebird basiert auf offenen Schnittstellen, die dem Industriestandard entsprechen, und ermöglicht eine nahtlose Integration mit RAN-Produkten (CU/DU) von O-RAN-Anbietern, um eine schnelle Bereitstellung und eine angemessene 5G-Abdeckung in der Fläche zu gewährleisten. Dies ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur Verwirklichung unseres Ziels, das Leben von Milliarden von Menschen durch digitale Netze zu verändern[1] https://stlpartners.com/research/o_ran_what_is_it_worth/Informationen zu STL - Sterlite Technologies Ltd:STL ist ein führender Integrator von digitalen Netzwerken, der All-in 5G-Lösungen anbietet.Mit unseren Fähigkeiten in den Bereichen drahtlose Konnektivität, optische Netzwerke, Software und Dienstleistungen gehören wir laut Gartner zu den führenden 5G-RAN-Anbietern. Diese Fähigkeiten basieren auf Open-Source- und konvergenten Architekturen und werden Telekommunikationsunternehmen, Cloud-Anbieter, Bürgernetzwerke und große Unternehmen dabei helfen, ihren Kunden ganz neue Erfahrungen zu bieten. STL arbeitet mit Dienstleistern auf der ganzen Welt zusammen, um eine grüne und nachhaltige digitale Zukunft im Einklang mit den SDG-Zielen der Vereinten Nationen zu erreichen.STL hat eine starke globale Präsenz in Indien, Italien, Großbritannien, den USA, China und Brasilien. 