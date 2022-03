WARSCHAU (dpa-AFX) - Fast alle der nach Polen geflohenen Ukrainer wollen nach Einschätzung der Regierung in Warschau zunächst in dem Land bleiben. "Wenn es um die Ukrainer geht, dann wollen 98 Prozent von ihnen in Polen bleiben, um möglichst schnell wieder in ihr Land zurückkehren zu können", sagte Vize-Innenminister Maciej Wasik am Mittwoch dem Portal Wpolsce.pl. Für Flüchtlinge aus Drittländern sei Polen dagegen meist nur ein Zwischenstopp. "Ein Teil will nach Deutschland reisen."

In einer Erklärung widersprach Polens Regierung erneut Berichten, wonach es an den polnisch-ukrainischen Grenzübergängen zur Diskriminierung nicht-europäischer Flüchtlinge gekommen sei. "Manipulierte Fotos und Videos werden in sozialen Medien zirkuliert, um das Ansehen von Polen und der Ukraine zu beschmutzen", hieß es darin. Alle Ausländer, die vor dem Krieg in der Ukraine fliehen würden, seien in Polen willkommen. Am Mittwoch hätten die polnischen Grenzschützer nicht nur 88 232 Staatsbürger der Ukraine abgefertigt, sondern auch 1308 indische, 1253 usbekische, 311 nigerianische, 293 syrische und 267 marokkanische Staatsangehörige. Man sei in ständigem Kontakt mit den Botschaften vieler Länder, um die Sicherheit dieser Menschen zu garantieren./dhe/DP/men