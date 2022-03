DJ Aktien Schweiz hinken Erholung hinterher

ZÜRICH (Dow Jones)--Nachdem sich der Schweizer Aktienmarkt an den Vortagen, als es an den europäischen Nachbarbörsen teils scharf abwärts ging, noch relativ widerstandsfähig zeigte, hinkte er nun am Mittwoch der Erholung hinterher. Der SMI legte lediglich um 0,1 Prozent zu, während beispielsweise der deutsche DAX um 0,7 Prozent anzog. Für eine leichte Stimmungsaufhellung sorgte, dass die Kriegsparteien Russland und Ukraine am Abend eine zweite Gesprächsrunde starten wollen, während Russland aber zugleich seine Angriffe auf Ziele in der Ukraine verstärkte.

Der SMI stieg auf 11.872 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 13 Kursgewinner und sieben -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 69,13 (Dienstag: 62,2) Millionen Aktien.

Die etwas abweichende Entwicklung des SMI erklärt sich damit, dass im Schweizer Leitindex einige defensive, also weniger zyklische Aktien schwer gewichtet sind. Während sie nach unten stabilisierend wirken, entpuppen sie sich bei Aufwärtsbewegungen als Bremser. Dazu zählen die Pharmariesen Novartis (+0,6%) und Roche (-1,1%) sowie der Lebensmittelriese Nestle (-0,3%).

Auf der Gewinnerseite fanden sich Richemont (+1,9%), die am Vortag noch sehr stark zurückgefallen waren, weil Russland als relativ starker Nachfrager nach Luxusgütern gilt.

Aufschläge verzeichneten auch die zuletzt schwachen Bankaktien. Rückenwind kam vom gestoppten Rückgang der Marktzinsen. UBS erholten sich um 0,5 und Credit Suisse um 1,0 Prozent.

Sika verbesserten sich um 0,8 Prozent. Das Spezialitätenchemieunternehmen hatte die Übernahme von Sable Marco, einen Hersteller von Mörtel- und zementösen Produkten in Kanada mitgeteilt und erhofft sich davon neue Marktchancen im Osten Kanadas und einen deutlich verbesserten Zugang zu Vertriebskanälen.

