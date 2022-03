(shareribs.com) Denver 02.03.2022 - Der US-Cannabismarkt zeigte zum Jahresauftakt große Unterschiede in der Entwicklung gegenüber dem Vorjahresmonat. So war in Arizona ein deutliches Plus zu verzeichnen, in Kalifornien kam es zu einem Rückgang. Wie die Analysten von BDSA mitteilten, zeigte der US-Cannabismarkt im Januar eine durchwachsene Dynamik.Im Bundesstaat Arizona, wo im vergangenen Jahr knapp ...

Den vollständigen Artikel lesen ...