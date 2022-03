Während Putin versucht, die Ukraine mit Waffengewalt zu besetzen, zieht der Westen alle Register wirtschaftlicher Sanktionen, um Putin zum Einlenken zu bewegen. Dabei wird nicht nur der Finanzsektor Russland getroffen, sondern mittlerweile alle russischen Unternehmen. So plant Europa mittlerweile eine Stilllegung der Ostsee-Pipeline Nord Stream 1. Doch daran ist auch der hiesige Energie-Konzern E.ON mit 15 Prozent beteiligt…

Über Nord Stream 1 werden Unmengen von Gas aus Russland nach Deutschland gepumpt. Gerüchten zufolge ist hier die Abschaltung bereits in Vorbereitung. Und genau diese Gerüchte sorgen bei E.ON an der Börse heute für massive Kursverluste. So bricht der Kurs heute mit einem Minus von mehr als 7% regelrecht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...