FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Mittwoch deutlich gefallen. Sie gaben so einen Teil ihrer noch deutlich stärkeren Vortagesgewinne wieder ab. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel um 0,82 Prozent auf 169,19 Punkte. Zehnjährige Bundesanleihen rentierten mit minus 0,02 Prozent.

Am Vortag waren die Kurse von Bundesanleihen sehr stark gestiegen, nachdem der Krieg in der Ukraine mit immer größerer Härte fortgesetzt wird und für eine starke Verunsicherung an den Finanzmärkten sorgt. Experten rechnen in den kommenden Handelstagen weiter mit starken Kursbewegungen am deutschen Rentenmarkt. Die Verunsicherung bleibt hoch.

Am Nachmittag stand die US-Notenbank Fed im Blick. Der Fed-Vorsitzende Jerome Powell rechnet noch in diesem Monat mit der ersten Erhöhung des Leitzinses seit Beginn der Corona-Pandemie. Er erwäge, eine Erhöhung um 0,25 Prozentpunkte vorzuschlagen. "In der kurzen Frist bleiben die Auswirkungen der Invasion in die Ukraine, der Sanktionen und kommender Ereignisse auf die US-Wirtschaft hochgradig unsicher", sagte Powell. Es sei noch unklar, wie lange wirtschaftliche Verzerrungen infolge des Konflikts wie höhere Öl- und Gaspreise anhalten würden./jsl/he