Während in der Ukraine Krieg herrscht, steigen sowohl die Kurse von Aktien mit Bezug zu Öl als auch alternativen Energien. Daher überrascht es, dass die E.on-Aktie heute mit minus sieben Prozent im DAX ganz klar der Tagesverlierer ist. Ein Analysten-Kommentar deutet an, wo aus Anlegersicht das Problem liegen könnte.Die Gaspreise in Europa schießen auf Rekordniveaus. E.on könnte angesichts des wettbewerbsintensiven Marktes, in dem der Energiekonzern tätig ist, "Schwierigkeiten haben", diese Anstiege ...

