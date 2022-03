Die Aktie von AIG zählt am Mittwoch zu den großen Gewinnern an der Börse. Der Kurs der Aktie legt kräftig zu. Zu den auffälligsten Aktien an der US-amerikanischen Börse gehört heute das Wertpapier von AIG. Das Papier verzeichnet aktuell einen Wertanstieg von 5,60 Prozent. Es hat sich um 3,24 US-Dollar gegenüber dem letzten festgestellten Kurs des vorigen Handelstages verbessert und notiert bei 61,13 US-Dollar.

