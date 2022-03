NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Continental vor den am 9. März erwarteten Jahreszahlen für 2021 von 95 auf 87 Euro gesenkt. Die Einstufung wurde auf "Sell" belassen. 2022 dürfte ein weiteres herausforderndes Jahr für den Reifenhersteller und Autozulieferer werden, schrieb Analyst Philipp Konig in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Kosten für Energie und Vorprodukte dürften weiter steigen. Zugleich dürfte sich die Erholung der Volumina aufgrund der anhaltenden Lieferengpässe bei Halbleitern und des Kriegs in der Ukraine verlangsamen./ck/he



