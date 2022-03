- Die Übernahme bringt 40 Jahre branchenführende Erfahrung in der Anwendung eigener Prozesse und Expertise bei der Entwicklung und Herstellung von Chelaten und anderen speziellen Inhaltsstoffen für Nahrungsergänzungsmittel mit sich -

- Mit der Übernahme erweitert Aceto seine Nutrazeutika-Kapazitäten und baut seine wachsende Präsenz in der Life-Sciences-Branche aus -

Aceto, bevorzugter Anbieter von Spezialinhaltsstoffen für die Bereiche Biowissenschaften und Hochtechnologie, gab heute die Übernahme von Biotron Laboratories und Talus Mineral Company (verbundene Unternehmen, die hier gemeinschaftlich als "Biotron" bezeichnet werden) bekannt. Die Unternehmen sind führende Hersteller von Spezialinhaltsstoffen für die Nahrungsergänzungsmittel-Branche. Mit der Übernahme von Biotron erweitert Aceto sein bestehendes Nutrazeutika-Geschäft und stärkt zusätzlich seine Präsenz im Life-Science-Sektor.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220302005042/de/

The Biotron facilities in Ogden, Utah (shown) and Centerville, Utah, manufacture and supply more than 250 specialty ingredients to the nutritional supplements industry. (Photo: Business Wire)

Seit mehr als 40 Jahren ist das in Salt Lake City ansässige Unternehmen Biotron ein führender Hersteller von hochwertigen Spezialmineralien, Spurenelementen und anderen Lösungen für die Nahrungsergänzungsmittel-Branche. Das Unternehmen ist bekannt für seine firmeneigene Technologie zur Herstellung von Chelaten, die häufig in Nahrungsergänzungsmitteln verwendet werden. Der auf Aminosäuren basierende Chelatierungsprozess von Biotron resultiert in Mineralien und Spurenelementen von hervorragender Qualität mit höherer Bioverfügbarkeit und verbesserter Verträglichkeit für Anwender. Biotron verfügt über leistungsstarke Forschungs- und Entwicklungskapazitäten und betreibt zwei Produktionsstätten in der Nähe seines Hauptsitzes in Utah.

"Biotron ist die jüngste unserer Akquisitionen herausragender Life-Science-Spezialherstellern, die Aceto wichtige neue Fähigkeiten verleihen", sagte Gilles Cottier, Chief Executive Officer von Aceto. "Im Laufe von vier Jahrzehnten hat sich das Unternehmen in der Nahrungsergänzungsmittel-Branche einen exzellenten Ruf für sein einzigartiges Mineralien-Chelatierungsverfahren, seine hochwertigen Spurenelemente und andere spezielle Inhaltsstoffe erworben. Das Unternehmen ist bekannt für seine Fokussierung auf Forschung und Entwicklung und seine Fähigkeit, gemeinsam mit Kunden an einer Vielzahl von Sonder- und Spezialaufträgen zu arbeiten. Biotron stellt eine großartige Ergänzung zu unserem bereits beträchtlichen Nutrazeutika-Geschäft mit einem komplementären Kundenportfolio dar. Wir freuen uns, das Unternehmen in der wachsenden Aceto-Familie von Herstellern und Lieferanten von Life-Science-Spezialitäten begrüßen zu dürfen."

Gameil T. Fouad, PhD, Präsident der Biotron Laboratories, kommentierte: "Biotron ist sehr stolz auf das, was sein Team in den letzten 40 Jahren erreicht hat. Mein Vater, unser wissenschaftlicher Gründer, hat Biotron mit einer Leidenschaft für Wissenschaft und Qualität erfüllt, die das Unternehmen in den Jahrzehnten seines Wachstums geprägt hat. Aceto teilt diese Prinzipien, und dieser Zusammenschluss ist der logische nächste Schritt, um das fortgesetzte Wachstum und die Weiterentwicklung unseres Unternehmens zu ermöglichen." Dave Johnson, CEO der Talus Mineral Company, fügte hinzu: "Als Teil der Aceto-Familie freuen wir uns darauf, unsere einzigartigen Fähigkeiten einzubringen, um mehr Kunden auf der ganzen Welt zu bedienen und unsere Beziehungen zu bestehenden Kunden und Lieferanten zu vertiefen. Wir freuen uns darauf, weiter in unsere Standortkapazitäten zu investieren und allen unseren Kunden weiterhin einen unvergleichlichen Kundenservice zu bieten."

Biotron Laboratories ist nach dem NSF/GMP-Standard zertifiziert und bei der FDA als Lebensmittelbetrieb registriert.

G2 Capital Advisors, LLC und Foley Lardner, LLP haben Biotron Laboratories und Talus Mineral Company bei der Transaktion beraten. Ulmer Berne, LLP hat Aceto beraten. Die finanziellen Bedingungen der Transaktion wurden nicht bekannt gegeben.

Über Aceto

Aceto ist der bevorzugte Lieferant für differenzierte Spezialmaterialien für die Endmärkte Biowissenschaften und Hochtechnologie. Aceto ist in 10 Ländern tätig und produziert und liefert über 3.000 chemische Verbindungen, die hauptsächlich in der pharmazeutischen und nutrazeutischen Industrie, in der Landwirtschaft sowie in der Spezialchemiebranche verwendet werden. In den letzten zwei Jahren hat Aceto sieben Akquisitionen getätigt, darunter Biotron, die das Angebot in den Bereichen Produktion, Forschung und Entwicklung sowie das Portfolio erweitert und das Unternehmen zu einem weltweiten Anbieter von wichtigen Inhaltsstoffen mit einer soliden Produktionsbasis gemacht haben. Die globalen Aktivitäten von Aceto, einschließlich einer bedeutenden lokalen Präsenz in China, Indien, Europa und Nordamerika, verleihen dem Unternehmen eine umfassende weltweite Kompetenz in Bezug auf Beschaffung und regulatorische Konformität. Aceto ist hervorragend aufgestellt, um neue Lösungen zu entwickeln, die Qualität zu sichern und die Produkte an die spezifischen Bedürfnisse der Kunden anzupassen. Die erweiterten Möglichkeiten und die jahrzehntelange Erfahrung im Bereich der globalen Beschaffung sind besonders wertvoll, da das Lieferkettenmanagement für Unternehmen auf der ganzen Welt ein wichtiges strategisches Thema ist. Weitere Informationen erhalten Sie unter aceto.com.

Über Biotron Laboratories und Talus Mineral Company (gemeinschaftlich "Biotron")

Die 1979 bzw. 2014 gegründeten Unternehmen Biotron Laboratories und Talus Mineral Company ("Biotron") sind verbundene Unternehmen, die in Partnerschaft führende Spezialmineralien und Nahrungsmittelbestandteile für den Weltmarkt herstellen und liefern. Biotron bietet seinen Kunden einen ausgezeichneten Kundenservice, flexible Verarbeitungsmöglichkeiten und geschützte Produktionsmethoden, um schnell und sicher Inhaltsstoffe von höchster Qualität zur Verfügung zu stellen. Das Unternehmen bietet über 250 Produkte an, darunter Mineralstoffkomplexe, maßgeschneiderte Mischungen, angereicherte Mischungen und Chelate, darunter Produkte auf Magnesium-, Zink-, Kalzium- und Eisenbasis. Zu den Produkten gehören halale, koschere, vegane und bio-zertifizierte Alternativen. Die Produktionsstätten von Biotron befinden sich in Centerville (Utah) und Ogden (Utah). Weitere Informationen erhalten Sie unter https://www.biotronlabs.com/index.php und http://www.talusminerals.com/.

