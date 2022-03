Die Wiener Börse überprüfte heute die österreichischen Indizes und gibt einen neuen Streubesitzfaktor für die Bawag bekannt. Nachdem der US-Investor GoldenTree seinen Anteil weiter reduzierte steigt der Faktor von 0,9 auf 1. Im ATX five, der die fünf größten börsennotierten Unternehmen nach Streubesitzkapitalisierung zusammenfasst, ersetzt Bawag die Wienerberger. Die Indexmitglieder im ATX five sind künftig Erste Group, Verbund, OMV, voestalpine und Bawag. Diese Änderungen werden am 21. März 2022 wirksam. Die Zusammensetzung des ATX bleibt unverändert. Die nächste Überprüfung der Streubesitzfaktoren findet am 7. Juni 2022 statt, die Index-Zusammensetzung wird am 6. September 2022 erneut überprüft ....

Den vollständigen Artikel lesen ...