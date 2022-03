Die kurze Einschätzung der Lage Der DAX oszilliert im Bereich der 14K-Marke. Damit könnte das erste Standbein der Korrekturwelle einen Boden bilden und in eine Seitwärtsausrichtung übergehen. Das Ziel 13361 bleibt unabhängig davon im Visier. Der 60 Min. Chart zeigt den Verlauf des DAX in den letzten vier Wochen. Der DAX befindet sich in der seit 8612 laufenden lila 5 der schwarzen 1. Die lila 5 bildet ...

