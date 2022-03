Bei Caterpillar geben heute eindeutig die Bullen den Ton an. Schließlich steht derzeit bei der Aktie ein Anstieg von rund sechs Prozent zubuche. Damit verteuert sich das Papier auf nun 192,99 USD. Ist das der Anfang von weiteren Kursgewinnen?

Anmerkung: Angesichts dieses heftigen Kursgewinns bieten wir allen Lesern eine umfassende Analyse zur Caterpillar-Aktie. Einfach hier klicken.

Kursverlauf von Caterpillar der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Caterpillar-Analyse einfach hier klicken.

Nach diesem Anstieg guckt wieder die Sonne am Charttechnik-Himmel hervor. Weil sich die Aktie durch dieses Plus mit großen Sprüngen aufmacht in Richtung Entscheidungsbereich. Immerhin genügt dem Wert ein weiteres Plus von rund sieben Prozent für den Sprung auf neue 4-Wochen-Hochs. Dieses Hoch liegt bei 206,75 USD. Es könnte kurzfristig also mächtig knallen bei Caterpillar.

Anleger, die von Caterpillar nicht überzeugt sind und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...