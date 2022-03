Die Allianz ist nicht nur ein konservativer Versicherungsriese, sondern hat auch hochspekulative Produkte im Angebot. Weil sich der Konzern dabei verzockt haben soll, hat er in den USA mehrere Klagen am Hals und musste eine Rückstellung von 3,7 Milliarden Euro bilden. Diese Woche hat sich etwas getan.In vier von 25 Fällen hat die Allianz laut Gerichtsunterlagen inzwischen einen Vergleich geschlossen. Was die Allianz dafür zahlt, bleibt geheim.Es geht um Structured-Alpha-Fonds der Allianz-Vermögensverwaltung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...