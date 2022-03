DGAP-Ad-hoc: Blue Cap AG / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung/Prognoseänderung

Blue Cap AG erwirbt Transline Gruppe GmbH und erhöht Prognose für das Geschäftsjahr 2022



02.03.2022 / 22:28 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



München, 02. März 2022 - Die Blue Cap AG hat heute den Erwerb einer qualifizierten Mehrheitsbeteiligung von 74 % an der Transline Gruppe GmbH (nachfolgend "Transline") und ihren fünf operativen Tochtergesellschaften gegen Zahlung eines Kaufpreises im unteren Drittel des zweistelligen Millionenbereiches vereinbart. Verkäuferin ist die Lead Equities Group in Österreich. Der Gründer und bisherige Miteigentümer der Transline, Dr. Sturz, wird weiterhin mit einem substanziellen Anteil von 26 % am Unternehmen beteiligt sein. Es ist geplant, dass das operative Managementteam innerhalb der nächsten Monate einen Anteil von rund 5 % an der Transline von der Blue Cap AG erwerben wird. Die Akquisition wird voraussichtlich am 04. März 2022 vollzogen. Transline ist einer der großen deutschen Übersetzungsdienstleister. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 100 Mitarbeiter an insgesamt 6 Standorten und arbeitet mit rund 5.000 Fachübersetzern weltweit zusammen. Transline erwirtschaftete 2021 einen Umsatz von rund 21 Mio. Euro (vorläufige Finanzkennzahl). Der Vorstand der Blue Cap AG passt im Zuge der Transaktion seine Prognose für das laufende Geschäftsjahr an. Er erwartet nun einen Umsatz von rund 305-325 Mio. Euro (vorher: 290-310 Mio. Euro) und eine Marge für das adjusted EBITDA in Höhe von 9-10 % (vorher: 8,5-9,5 %). Die Umsatz- und Ergebnisprognose steht unter dem Vorbehalt möglicher weiterer Corona-Effekte und M&A-Transaktionen. Die Folgen aus dem Russland-Ukraine-Krieg sind noch nicht abschließend bewertet und können die Prognose nachträglich verändern. Die direkten Umsätze mit Russland liegen deutlich unter 1 % des Konzernumsatzes, die möglichen indirekten Folgen auf z.B. den Rohstoffeinkauf oder Lieferketten sind noch offen. Weitere Informationen zur Transaktion wird die dazugehörige Pressemitteilung der Blue Cap AG enthalten. Über die Blue Cap AG Die Blue Cap AG ist eine 2006 gegründete kapitalmarktnotierte Beteiligungsgesellschaft mit Sitz in München. Das Unternehmen investiert in mittelständische Unternehmen aus den Bereichen Produktion, Handel und Services von, mit und für industriell gefertigte physische Güter. Diese haben ihren Hauptsitz in der DACH-Region, erwirtschaften einen Umsatz in der Regel zwischen 30 und 80 Mio. Euro und haben ein intaktes Kerngeschäft. Die Blue Cap hält meist mehrheitliche Anteile an acht Unternehmen aus den Branchen Klebstofftechnik, Beschichtungstechnik, Kunststofftechnik, Produktionstechnik, Medizintechnik und Elektrotechnik. Die Unternehmen der Blue Cap Gruppe entwickeln sich selbstständig und verfolgen jeweils eigene Wachstumsstrategien. Der Konzern beschäftigt derzeit rund 1.300 Mitarbeiter in Deutschland und weiteren europäischen Ländern. Die Blue Cap AG ist im Freiverkehr notiert (Scale, Frankfurt und m:access, München; ISIN: DE000A0JM2M1; Börsenkürzel: B7E). www.blue-cap.de Kontakt: Blue Cap AG, Lisa Marie Schraml, Investor Relations & Corporate Communications, Tel. +49 89 288909-24; lschraml@blue-cap.de 02.03.2022 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de