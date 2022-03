Die Finanzierung wurde von Novartis Venture Fund geleitet und neben den Gründungsinvestoren Epidarex Capital und ALSA Ventures von den neuen Investoren 3B Future Health Fund, British Patient Capital, Schroders Capital und Caribou Property unterstützt

Der Erlös aus der Finanzierungsrunde soll die fortgesetzte klinische Entwicklung von MOv18 IgE bei platinresistentem Eierstockkrebs finanzieren und die weitere Entwicklung von IgE-basierten Antikörperkandidaten zur Behandlung von Krebserkrankungen unterstützen

Epsilogen Ltd, ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung neuartiger Immunglobulin E (IgE)-Antikörper zur Behandlung von Krebs, gab bekannt, dass es sich in einer überzeichneten Serie B-Finanzierungsrunde Kapital in Höhe von 30,75 Millionen Pfund (41,20 Millionen US-Dollar) gesichert hat. Die Finanzierungsrunde wurde von dem neuen Investor Novartis Venture Fund angeführt und von den neuen Investoren 3B Future Health Fund, British Patient Capital, Schroders Capital und Caribou Property unterstützt. Das neue Konsortium schließt sich dem Serie-A-Gründungsinvestor Epidarex Capital und dem Serie-A-Investor ALSA Ventures an, die in dieser Serie-B-Finanzierungsrunde ebenfalls weiteres Kapital zugesagt haben. Im Zusammenhang mit dem Abschluss der Finanzierung werden Dr. Marianne Uteng vom Novartis Venture Fund und Dr. Marianne Bjordal vom 3B Future Health Fund dem Verwaltungsrat von Epsilogen beitreten.

Der Erlös aus der Finanzierung ermöglicht Epsilogen, den klinischen Wirksamkeitsnachweis für den führenden Medikamentenkandidaten MOv18 IgE in einer Phase-Ib-Studie bei platinresistentem Eierstockkrebs zu erbringen, einer aggressiven Krebsart mit schlechten Behandlungsmöglichkeiten. MOv18 IgE zielt auf das Folatrezeptor-alpha (FR-alpha)-Antigen und ist der weltweit erste IgE-Antikörper, der in die klinische Phase eintritt. Zuvor veröffentlichte Daten aus einer Phase-I-Studie zeigen, dass MOv18 IgE sicher und gut verträglich ist und erste Anzeichen einer klinischen Aktivität aufweist.

Die Finanzierung wird Epsilogen auch in die Lage versetzen, die Entwicklung seiner proprietären IGEGTM-Antikörperplattform voranzutreiben, die Elemente von IgE- und IgG-Antikörpern zu neuartigen und proprietären Antikörpermolekülen mit verbesserter Funktionalität kombiniert.

Dr. Tim Wilson, Chief Executive Officer von Epsilogen, erklärte: "Diese bedeutende, neue Runde finanziert nicht nur die Demonstration des klinischen Wirksamkeitsnachweises für MOv18, sondern ermöglicht es Epsilogen auch, seine Position als führender Pionier in der Entwicklung von therapeutischen IgE-Antikörpern für die Behandlung von Krebs zu behaupten. Wir freuen uns sehr, dass wir neue Investoren vom Kaliber des Novartis Venture Fund, des 3B Future Health Fund, von British Patient Capital, Schroders Capital und Caribou Property gewinnen konnten. Wir freuen uns ebenso über die anhaltende Unterstützung und Investition unserer bestehenden Investoren Epidarex Capital und ALSA Ventures."

Über Epsilogen Ltd

Epsilogen ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung von Immunglobulin E (IgE)-Antikörpern zur Behandlung von Krebs. Die natürliche Funktion von IgE besteht darin, eine immunologische Abwehr gegen bestimmte Parasiten zu gewährleisten. Diese Funktion macht IgE aufgrund seiner starken Wirksamkeit, seines besseren Zugangs zum Tumor und seiner langen Gewebehalbwertszeit zur idealen Behandlung von soliden Tumoren.

Der führende Produktkandidat von Epsilogen, MOv18 IgE, ist der erste therapeutische IgE-Antikörper, der in die klinische Phase eintritt. Ermutigende Daten aus einer Phase-I-Studie haben gezeigt, dass MOv18 IgE sicher und gut verträglich ist, wobei auch frühe Anzeichen von klinischer Aktivität zu beobachten waren. Das Unternehmen entwickelt außerdem eine proprietäre IGEGTM-Antikörperplattform, die Elemente sowohl von IgE- als auch von IgG-Antikörpern zu neuartigen und proprietären Antikörpermolekülen mit verbesserter Funktionalität kombiniert.

Epsilogen wurde 2017 als Spin-Out des King's College London gegründet und nutzt die erstklassige IgE-Expertise von Professor Sophia Karagiannis. Das Startkapital wurde vom Gründungsinvestor Epidarex Capital bereitgestellt. Weitere Informationen erhalten Sie unter epsilogen.com.

Über den Novartis Venture Fund

Der Novartis Venture Fund ist ein finanziell orientierter Life-Science-Venture-Fonds, dessen Ziel es ist, durch die Gründung und Beteiligung an innovativen Life-Science-Unternehmen Innovationen in verschiedenen Entwicklungsstadien zu fördern, den Nutzen für die Patienten zu erhöhen und überdurchschnittliche Renditen zu erzielen. Weitere Informationen erhalten Sie unter: nvfund.com.

Über 3B FUTURE Health Fund II

3B Future Health Fund II S.C.A. SICAV-RAIF ist ein in Luxemburg ansässiger Investmentfonds, der sich auf Frühphasen-Investitionsmöglichkeiten in Europa und den USA in Bereichen mit hohem ungedecktem Patientenbedarf konzentriert, vor allem in den Bereichen Onkologie und seltene Krankheiten. Der Fonds ist der zweite Investmentfonds, der von Riccardo Braglia, Executive Chairman der Helsinn Group, einem globalen Pharmaunternehmen mit Hauptsitz in Lugano (Schweiz), gesponsert wird. Weitere Informationen erhalten Sie unter: 3bfuturehealth.com.

Über British Patient Capital

British Patient Capital ist der Handelsname von British Patient Capital Limited, einer hundertprozentigen kommerziellen Tochtergesellschaft der British Business Bank plc, der Wirtschaftsförderungsbank der britischen Regierung. British Patient Capital ist Teil der Geschäftssparte der British Business Bank plc. British Patient Capital zielt darauf ab, langfristige Investitionen in innovative Firmen unter der Leitung ehrgeiziger Unternehmer zu ermöglichen, die große Unternehmen aufbauen wollen. British Patient Capital wurde im Juni 2018 ins Leben gerufen und verfügt über 2,5 Mrd. GBP, die über einen Zeitraum von zehn Jahren in Risiko- und Wachstumskapital investiert werden sollen, um innovative britische Unternehmen mit hohem Wachstumspotenzial bei der langfristigen Finanzierung zu unterstützen, die sie für ihre Expansion benötigen. Weitere Informationen erhalten Sie unter: britishpatientcapital.co.uk.

Über Schroders Capital

Schroders Capital ist ein führender globaler Privatmarktinvestor und Teil der Schroders Group. Mit einem verwalteten Vermögen von über 70 Mrd. USD verwaltet das Unternehmen im Auftrag von Institutionen, Beratern, Family Offices und Privatanlegern eine Reihe von Anlagestrategien, darunter Private Equity, Private Debt, Immobilien, Infrastruktur, verbriefte Produkte und Asset Based Finance, versicherungsgebundene Wertpapiere (Insurance-Linked Securities) und Impact Investing. Schroders Capital ist weltweit in 19 Niederlassungen tätig und beschäftigt über 500 Mitarbeiter, die eine globale Marktabdeckung mit lokaler Präsenz vor Ort kombinieren. Das Private-Equity-Team von Schroders Capital bietet seinen Kunden Zugang zu einer breiten Palette von Private-Equity-Möglichkeiten über Direktinvestitionen, Co-Investitionen, Secondaries und Primärinvestitionen in den Bereichen Buyout, Wachstum und Risikokapital, wobei der Schwerpunkt auf der Schaffung grundlegender Werte durch transformatorische Veränderungen liegt. Nachhaltigkeit ist ein integrierter Bestandteil des Anlageprozesses des Unternehmens, und Schroders Capital wurde von der UNPRI mit A+ bewertet. Weitere Informationen erhalten Sie unter: schroderscapital.com.

Über Epidarex Capital

Epidarex Capital ist eine transatlantische Risikokapitalgesellschaft, die sich durch den Aufbau außergewöhnlicher Life-Science-Unternehmen in aufstrebenden Zentren in den USA und Großbritannien auszeichnet. Das erfahrene Team der Frühphaseninvestoren von Epidarex arbeitet mit Unternehmern und führenden Forschungsinstituten zusammen, um wissenschaftliche Erkenntnisse von Weltrang in äußerst innovative Produkte zu verwandeln, die großen ungedeckten Bedarf auf dem globalen Gesundheitsmarkt decken. Weitere Informationen erhalten Sie unter: epidarex.com.

Über ALSA Ventures

ALSA Ventures ist eine in London ansässige Risikokapitalgesellschaft, die sich auf neuartige Therapeutika konzentriert. ALSA wird von einem Team erfahrener Branchenexperten unterstützt und ist bestrebt, bahnbrechende Unternehmer und Wissenschaftler zu finden und eng mit ihnen zusammenzuarbeiten, wobei die operativen Stärken des ALSA-Teams durch die Visionen und die wissenschaftliche Exzellenz der Partner, mit denen es zusammenarbeitet, ergänzt werden. Weitere Informationen erhalten Sie unter: alsaventures.com.

