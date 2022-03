von A. Hohenadl, S. Parplies, J. Billina und W. Ehrensberger, Euro am Sonntag Es gibt Krieg in Europa. Seit Donnerstagmorgen (24.02.22) greift Russland seinen Nachbarn Ukraine an mehreren Flanken an. Im Osten sind Bodentruppen eingerückt, aus dem ganzen Land werden Luftangriffe gemeldet. Der russische ...

Den vollständigen Artikel lesen ...