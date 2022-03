Visa (NYSE: V) hat heute bekannt gegeben, dass Frank Cooper III im Mai 2022 als Chief Marketing Officer (CMO) in das Unternehmen eintreten wird. Cooper wird auch als Mitglied des Executive Committee des Unternehmens fungieren und dem Vorsitzenden und Chief Executive Officer (CEO), Al Kelly, unterstellt sein.

"Frank Cooper ist eine seltene Mischung aus kreativem Markenstrategen mit starkem Geschäftssinn und einer Führungskraft, welche die tieferen Markenchancen versteht, die sich aus zielgerichteter Führung ergeben", sagte Al Kelly, Vorsitzender und CEO von Visa. "Wir freuen uns sehr, Frank Cooper bei Visa willkommen zu heißen, der eine breite Perspektive und geschickte Führungsarbeit in unser Geschäft und die kontinuierliche Markenentwicklung einbringen wird."

Cooper wird die globale Marketingorganisation leiten, um die Nachfrage nach unseren Produkten, Dienstleistungen und Lösungen zu steigern. Darüber hinaus wird er alle Facetten der Marke leiten, von der Verstärkung unseres Zwecks durch Kampagnen und Aktivierungen bis hin zur Bereitstellung von Werten mit unserem globalen Sponsoring. Cooper kommt zu Visa, nachdem er fünf Jahre bei BlackRock als Senior Managing Director und Global CMO gearbeitet hat.

"Die Marke Visa gehört zu den angesehensten und bekanntesten der Welt, und ich freue mich sehr über die Gelegenheit, auf der Arbeit aufzubauen, die vor mir geleistet wurde", sagte Cooper. "Die Kraft einer großartigen Marke liegt in der Bereitstellung herausragender Produkte, die im Leben der Menschen und der Welt insgesamt Bedeutendes bewirken, und ich freue mich darauf, meine neue Rolle im Wissen aufzunehmen, wie grundlegend beides für Visa ist."

Cooper bringt umfangreiche Erfahrung mit, die globale Technologie-, Unterhaltungs-, Konsumgüter- und Finanzdienstleistungsmarken umfasst. Vor seiner Tätigkeit bei BlackRock war Cooper als Chief Marketing and Creative Officer bei BuzzFeed und als CMO of Global Consumer Engagement für die Global Beverage Group von PepsiCo tätig. Er war auch als leitender Angestellter bei Motown und Def Jam tätig. Cooper wurde von Fast Company als einer der "100 kreativsten Menschen in der Wirtschaft" anerkannt, war viermaliger Empfänger der"Power 100"-Auszeichnung von Billboard sowie Gewinner des "Legend"-Preises von AdColor.

Cooper erwarb ein Berufsdoktorat als J.D. von der Harvard Law School und einen Bachelor-Abschluss in Betriebswirtschaft von der University of California in Berkeley. Er lebt mit seiner Frau Nina in Mamaroneck, NY (USA).

Visa (NYSE: V) ist ein weltweit führendes Unternehmen für digitale Zahlungen und erleichtert Transaktionen zwischen Verbrauchern, Händlern, Finanzinstituten und Regierungsbehörden in mehr als 200 Ländern und Gebieten. Unser Auftrag ist es, die Welt durch das innovativste, komfortabelste, zuverlässigste und sicherste Zahlungsnetzwerk zu vernetzen und so Einzelpersonen, Unternehmen und Volkswirtschaften zum Erfolg zu verhelfen. Wir glauben, dass Volkswirtschaften, die alle Menschen überall einbeziehen, auch alle Menschen überall fördern, und sehen den Zugang als grundlegend für die Zukunft der Geldbewegung an. Erfahren Sie mehr auf Visa.com.

