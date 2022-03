FRANKFURT (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung" zu Umgang mit Russlanddeutschen:

"Nachdem Russland die Ukraine überfallen hat, stellen sich manche in Deutschland Fragen wie: Soll man den Russlanddeutschen das Leben schwer machen? Sollen russische Studenten von den Hochschulen verwiesen werden? Soll das Wort "russisch" aus allem eliminiert werden, was irgendwie positiv klingt? Bei allem verständlichen Drang, es Putin und seinen Unterstützern richtig zu zeigen - all das wäre völlig falsch. Die allermeisten Russlanddeutschen sind gut integriert; die würde man ebenso treffen wie das "Russia Today"-Stammpublikum. Die russischen Studenten wiederum haben sich Deutschland vielleicht gerade deshalb ausgesucht, weil sie den westlichen Lebensstil und die Demokratie mögen. Putin und seine Clique muss man hart treffen. Aber nicht mit Hass gegen alles, was russisch ist."/al/DP/he