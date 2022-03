FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Mittwoch, den 16. März



DONNERSTAG, DEN 03. MÄRZTERMINE UNTERNEHMEN07:00 DEU: Merck KGaA, Jahreszahlen (9.30 h Online-Pk, 14.00 Analysten-Call) 07:00 DEU: Lufthansa, Jahreszahlen (10.00 Online-Pk)07:00 DEU: Kion, Jahreszahlen (10.00 h Online-Pk)07:00 DEU: Ströer, Q4-Umsatz (detailliert)07:00 DEU: Evonik, Jahreszahlen (9.30 Online-Pk)07:00 FRA: Thales, Jahreszahlen07:30 DEU: ProSiebenSat.1, Jahreszahlen (10.30 h Online-Pk) 07:30 DEU: Drägerwerk, Jahreszahlen (detailliert)07:30 DEU: Gea Group, Jahreszahlen (10.30 h Jahres-Pk, online) 07:30 AUT: Raiffeisen Bank International, Jahreszahlen (detailliert) 08:00 FIN: Fortum, Jahreszahlen08:00 GBR: London Stock Exchange (LSE), Jahreszahlen08:00 GBR: Schroders, Jahreszahlen08:00 GBR: Admiral, Jahreszahlen08:00 GBR: Rentokil Initial, Jahreszahlen08:00 IRL: CRH, Jahreszahlen10:00 DEU: VDMA Auftragseingang Maschinenbau 01/2210:30 DEU: Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba), Bilanz-Pk (online) 14:00 DEU: Volkswagen, Online-Pressekonferenz mit Thomas Ulbrich vom Geschäftsbereich "Technische Entwicklung" 17:45 NLD: Universal Music Group, Jahreszahlen22:00 DEU: Deutsche Börse, Überprüfung der Börsen-Indizes Dax, MDax und SDax 22:15 USA: Costco Wholesale, Q2-Zahlen22:15 USA: The Gap, Q4-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: KBA, VDA, VdIK, Kfz-Neuzulassungen 02/22

DEU: GFT, Jahreszahlen

DEU: SAP, Geschäftsbericht

CHE: VAT, Jahreszahlen

USA: Best Buy, Q4-Zahlen

USA: Broadcom, Q4-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

01:30 JPN: Jibun Bank PMI Dienste 02/22 (2. Veröffentlichung) 02:45 CHN: Caixin PMI Dienste 02/22

07:00 RUS: PMI Dienste 02/22

08:00 TRK: Verbraucherpreise 02/22

08:30 CHE: Verbraucherpreise 02/22

09:15 ESP: PMI Dienste 02/22

09:45 ITA: PMI Dienste 02/22

09:50 FRA: PMI Dienste 02/22 (2. Veröffentlichung)

09:55 DEU: PMI Dienste 02/22 (2. Veröffentlichung)

10:00 EUR: PMI Dienste 02/22 (2. Veröffentlichung)

10:00 ITA: Arbeitslosenzahlen 01/22

10:30 GBR: PMI Dienste 02/22 (2. Veröffentlichung)

11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 01/22

11:00 EUR: Arbeitslosenzahlen 01/22

11:00 BEL: Arbeitslosenzahlen 01/22

13:30 EUR: EZB, Sitzungsprotokoll 3.2.22

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

15:45 USA: PMI Dienste 02/22 (2. Veröffentlichung)

16:00 USA: ISM Dienste Index 02/22

16:00 USA: Auftragseingang Industrie 01/22

16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 01/22 (endgültig) 16:00 USA: US-Notenbankchef Powell spricht bei Anhörung im Senat

SONSTIGE TERMINE

UKR/RUS/DEU/CHE: Weitere Entwicklung im Ukraine-Krieg

+ Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier reist zu Gesprächen mit dem litauischen Präsidenten Gitanas Nauseda sowie einem Besuch des deutschen Einsatzkontingents der NATO Enhanced Forward Presence Battle Group in Rukla + Treffen der EU-Innenminister

+ 09.30 Online-Pk Mediendienst Integration zu "Krieg in der Ukraine: Wohin fliehen die Menschen?" + Fridays for Future hat weltweit zu Demonstrationen anlässlich des Kriegs in der Ukraine aufgerufen + voraussichtlich Dringlichkeitsdebatte im UN-Menschenrechtsrat in Genf

09:30 DEU: Online-Pk Deutscher Industrie- und Handelskammertag zu "Russland, Ukraine, die deutsche Wirtschaft und der Rest der Welt" mit DHIK-Außenwirtschaftschef Volker Treier und Alexander Markus, Vorstandsvorsitzender der Deutsch-Ukrainischen Industrie- und Handelskammer - wie ist aktuelle Lage der Unternehmen in der Ukraine?

09:30 EUR: Treffen der EU-Innenminister. Für Deutschland wird Innenministerin Nancy Faeser (SPD) zu dem Treffen erwartet. Mit Blick auf den Krieg in der Ukraine soll es zum einen darum gehen, ob die sogenannte Massenzustrom-Richtlinie auf Vorschlag der EU-Kommission ausgelöst wird.

09:30 LUX: EuGH-Gutachten zu Thermo-Fenster bei Dieselmotoren, Luxemburg

10:00 DEU: Online-Pk Creditreform zum "SchuldnerAtlas Berlin Brandenburg 2021"

10:00 DEU: BGH verhandelt zu Corona-Schließungen: Haben Betroffene Anspruch auf Entschädigung/Schadenersatz?, Karlsruhe

DEU: Weitere Entwicklung in der Corona-Pandemie

+ Infektionsgeschehen und Impfentwicklung

+ 11.00 Pk zur aktuellen Corona-Lage, mit Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach und RKI-Präsident Lothar H. Wieler

ESP: Abschluss der Mobilfunkmesse Mobile World Congress

FREITAG, DEN 04. MÄRZ

TERMINE UNTERNEHMEN

13:30 DEU: Lufthansa Cargo AG Pk zum Geschäftsjahr 2021 mit CEO Dorothea von Boxberg, Frankfurt/M.

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Allianz, Geschäftsbericht

FRA: Dassault Aviation, Jahreszahlen

USA: Apple, Hauptversammlung



TERMINE KONJUNKTUR

00:30 JPN: Arbeitslosenquote 01/22

08:00 DEU: Handels- und Leistungsbilanz 01/22

08:00 DEU: Im- und Exporte 01/22

08:45 FRA: Industrieproduktion 01/22

09:00 HUN: Industrieproduktion 01/22

09:00 AUT: BIP Q4/21 (2. Veröffentlichung)

10:00 ITA: BIP Q4/21 (2. Veröffentlichung)

14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 02/22



EUR: S&P Ratingergebnis Zypern, Finnland, Montenegro

EUR: Moody's Ratingergebnis Estland



SONSTIGE TERMINE

DEU: Verwaltungsgericht verhandelt über die Klage von Umweltverbänden gegen eine wasserrechtliche Genehmigung, die auch das Tesla-Werk betrifft, Frankfurt (Oder)



MONTAG, DEN 07. MÄRZ

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Bauer, Jahreszahlen

07:30 CHE: SNB, Jahreszahlen (detaillieert)



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

USA: Schlumberger, Investor Day

USA: Kohl's Corp, Investor Day



TERMINE KONJUNKTUR

CHN: Handelsbilanz 02/22

08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 01/22

10:30 EUR: Sentix Investorvertrauen 03/22

21:00 USA: Konsumentenkredite 01/22



SONSTIGE TERMINE

DEU: Einen Tag vor Beginn der ITB im Onlineformat, Berlin +10.00 Vorstellung der aktuellen FUR-Reiseanalyse

+11.00 "Touristik-Talkrunde" der Tui-Manager Stefan Baumert und Hubert Kluske zum Reisejahr 2022

10:00 DEU: Jahres-Pk des Handelsverbandes Heimwerken, Bauen und Garten (BHB), Köln

DIENSTAG, DEN 08. MÄRZ

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Corestate Capital, Jahreszahlen

07:00 CHE: Lindt & Sprüngli, Jahreszahlen (detailliert) 08:00 LUX: Global Fashion Group, Jahreszahlen

08:00 DEU: Schaeffler, Jahreszahlen (10.00 Jahres-Pk online) 08:00 GBR: Direct Line Insurance Group, Jahreszahlen

08:00 GBR: Made.com, Jahreszahlen

10:30 DEU: Sparkassenverband Niedersachsen, Jahres-Pk (online) 10:30 DEU: Sparkassen- und Giroverband Hessen-Thüringen, Bilanz-Pk 11:00 DEU: Debeka-Gruppe, Jahres-Pk



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

AUT: Andritz AG, Jahreszahlen

FRA: Danone, Capital Markets Day



TERMINE KONJUNKTUR

00:50 JPN: BoJ Leistungsbilanz 01/22

06:00 JPN: Frühindikatoren 01/22 (vorläufig)

08:00 DEU: Industrieproduktion 01/22

09:00 ESP: Industrieproduktion 01/22

10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 01/22

11:00 EUR: BIP Q4/22 (3. Veröffentlichung)

12:00 EUR: OECD Frühindikator

14:30 USA: Handelsbilanz 01/22

16:00 USA: Lagerbestände Großhandel 01/22 (endgültig)

22:30 USA: API Ölbericht (Woche)



SONSTIGE TERMINE

DEU: Internationale Tourismus-Börse (ITB), Berlin



DEU: 29. Münchner Management Kolloquium, München



FRA: Fortsetzung: Informelles Treffen der EU-Agrar- und Fischereiminister, Straßburg

FRA: Informelles Treffen der für Telekommunikation zuständigen EU-Minister, Nevers

DEU: Verdi ruft Mitarbeiterinnen im Sozial- und Erziehungsdienst am Internationalen Frauentag zu Warnstreik in der laufenden Tarifrunde auf

HINWEIS

RUS: Feiertag, Börse geöffnet



MITTWOCH, DEN 09. MÄRZ

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 CHE: Geberit, Jahreszahlen

07:00 DEU: Brenntag, Jahreszahlen

07:00 DEU: Siltronic, Jahreszahlen (detailliert)

07:00 DEU: Deutsche Pfandbriefbank, Jahreszahlen

07:00 DEU: Deutsche Post, Jahreszahlen

07:00 DEU: Klöckner & Co, Jahreszahlen (detailliert)

07:30 DEU: Adidas, Jahreszahlen

08:00 GBR: Prudential, Jahreszahlen

08:00 GBR: Legal + General Group, Jahreszahlen

08:30 DEU: Continental, Jahreszahlen (9.30 Jahres-Pk online) 10:00 DEU: Roche Deutschland, Jahresmediengespräch (online), Grenzach-Wyhlen 10:30 DEU: Volksbanken Raiffeisenbanken, Jahres-Pk (online), Stuttgart 13:00 DEU: Lufthansa Technik AG, Pk zu Geschäftsjahr 2021 und Ausblick 2022, Hamburg 17:40 FRA: Vivendi, Jahreszahlen



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

ITA: Prada, Jahreszahlen



TERMINE KONJUNKTUR

00:50 JPN: BIP Q4/21 (2. Veröffentlichung)

02:30 CHN: Erzeugerpreise 02/22

02:30 CHN: Verbraucherpreise 02/22

07:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 02/22 (vorläufig) 09:00 HUN: Verbraucherpreise 02/22

10:00 ITA: Industrieproduktion 01/22

14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid

16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)

17:00 RUS: Verbraucherpreise 02/22



SONSTIGE TERMINE

DEU: Zweiter Tag der Internationalen Tourismus-Börse (ITB), Berlin

DONNERSTAG, DEN 10. MÄRZ

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: K+S, Jahreszahlen (detailliert)

07:00 DEU: LEG Immobilien, Jahreszahlen (12.00 h Presse-Gespräch online) 07:30 DEU: Compugroup Medical, Jahreszahlen

07:30 DEU: Hugo Boss, Jahreszahlen (detailliert)

07:30 DEU: Hannover Rück, Jahreszahlen (detailliert)

07:30 DEU: Hapag-Lloyd, Jahreszahlen

07:30 DEU: MLP, Jahreszahlen (detailliert) (10.00 h Jahres-Pk) 08:00 GBR: National Express, Jahreszahlen

16:00 USA: Ebay, Investor Day



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Bilfinger, Geschäftsbericht

DEU: Deutsche Bank, Investor Deep Dive

CHE: Clariant, Jahreszahlen

ITA: Autogrill, Jahreszahlen

ITA: Leonardo, Jahreszahlen

USA: General Electric, Investor Day



TERMINE KONJUNKTUR

00:50 JPN: Erzeugerpreise 02/22

06:30 NLD: Verbraucherpreise 02/22

09:00 AUT: Industrieproduktion 01/22

11:00 GRC: Verbraucherpreise 02/22

11:00 GRC: Industrieproduktion 01/22

13:45 EUR: EZB Zinsentscheid (14.30 h Pk mit EZB-Präsidentin Christine Lagarde) 14:00 POL: Zentralbank, Zinsentscheid

14:30 USA: Verbraucherpreise 02/22

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA: Realeinkommen 02/22



SONSTIGE TERMINE

EUR: Informelles Treffen der Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union, Versailles (bis 11.3.22)

DEU: Abschluss der Internationalen Tourismus-Börse (ITB), Berlin

FREITAG, DEN 11. MÄRZTERMINE UNTERNEHMEN07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 02/2207:00 DEU: Lanxess, Jahreszahlen (10.00 h Bilanz-Pk online) 07:00 FRA: EssilorLuxottica, Jahreszahlen08:00 DEU: Atoss Software, Jahreszahlen (detailliert)10:00 DEU: MVV Energie, Hauptversammlung (online)

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Mercedes-Benz Group AG, Geschäftsbericht

DEU: Deutsche Bank, Geschäftsbericht

DEU: Deutsche Börse, Geschäftsbericht



TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Verbraucherpreise 02/22 (endgültig)

08:00 GBR: Industrieproduktion 01/22

08:00 GBR: Handelsbilanz 01/22

08:00 GBR: BIP 01/22

08:00 TRK: Leistungsbilanz 01/22

08:00 TRK: Industrieproduktion 01/22

09:00 ESP: Verbraucherpreise 02/22 (endgültig)

16:00 USA: Uni Michigan Verbauchervertrauen 03/21 (vorläufig)

EUR: Moody's Ratingergebnis Moldawien, Montenegro

EUR: S&P Ratingergebnis Norwegen, Malta, Portugal



SONSTIGE TERMINE

EUR: Zweiter und letzter Tag informelles Treffen der Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union, Versailles

MONTAG, DEN 14. MÄRZ

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Talanx, Jahreszahlen (detailliert)

07:00 DEU: Hyopoport, Jahreszahlen

07:30 DEU: Deutz, Jahreszahlen

10:30 DEU: Deutsche Leasing, Bilanz-Pk (online)



TERMINE KONJUNKTUR

08:45 FRA: Handels- und Leistungsbilanz 01/22

09:00 CHE: Seco, Konjunkturerwartungen 03/22

09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 01/22

11:00 EUR: Industrieproduktion 01/22

14:00 RUS: Handelsbilanz 01/22



SONSTIGE TERMINE

PHL: 21. Weltgipfel des World Travel & Tourism Council (WTTC), Manila

BEL: Treffen des EU-Ministerrates für Beschäftigung, Sozialpolitik, Gesundheit und Verbraucher, Brüssel

BEL: Treffen der Eurogruppe, Brüssel



DIENSTAG, DEN 15. MÄRZ

TERMINE UNTERNEHMEN

06:30 CHE: Tecan, Jahreszahlen

07:00 DEU: Wacker Chemie, Jahreszahlen

07:00 DEU: RWE, Jahreszahlen

07:00 DEU: Fraport, Jahreszahlen

07:30 DEU: Volkswagen, Jahreszahlen

08:00 SWE: Hennes & Mauritz, Q1-Umsatz

08:15 DEU: Traton Jahreszahlen, München

10:00 DNK: A.P. Moller-Maersk, Hauptversammlung

10:30 CHE: Roche, Hauptversammlung

11:00 DEU: NRW.Bank, Jahres-Pk (online)



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: TAG Immobilien, Geschäftsbericht

ITA: Assicurazioni Generali, Jahreszahlen



TERMINE KONJUNKTUR

03:00 CHN: Industrieproduktion 02/22

03:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 02/22

08:00 GBR: Arbeitslosenzahlen 02/22

08:45 FRA: Verbraucherpreise 02/22 (endgültig)

10:00 POL: Verbraucherpreise 02/22

11:00 DEU: ZEW-Konjunkturerwartungen 03/22

13:30 USA: Erzeugerpreise 02/22

13:30 USA: Empire State Index 03/22



SONSTIGE TERMINE

DEU: Das Umweltbundesamt (UBA) veröffentlicht seine vollständige Prognose der klimaschädlichen CO2-Emissionen für das Jahr 2021, Dessau-Roßlau/Berlin

11:00 DEU: Bundesfinanzhof stellt bei Jahres-Pk Grundsatzentscheidungen vor

17:30 DEU: Ifo-Institut zur Sicherheit der Stromversorgung in Deutschland, Dresden

BEL: Treffen des EU-Ministerrates für Wirtschaft und Finanzen, Brüssel

MITTWOCH, DEN 16. MÄRZ

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Eon, Jahreszahlen

07:30 DEU: BMW Jahreszahlen (10.00 h Jahres-Pk online) 08:00 GBR: Ferrexpo, Jahreszahlen

14:00 DEU: Traton Jahres-Pk

22:00 DEU: Morphosys, Jahreszahlen



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Teamviewer AG, Geschäftsbericht

DEU: Synlab, Jahreszahlen

DEU: Deutsche Börse, FIA Boca - Investor Gruppen Meeting organisiert von Piper Sandler ESP: Wallbox, Jahreszahlen

ITA: Saipem, Jahreszahlen

LUX: Grand City Properties, Geschäftsbericht

USA: American Express, Investor Day



TERMINE KONJUNKTUR

05:30 JPN: Kapazitätsauslastung 01/22

05:30 JPN: Industrieproduktion 01/22 (endgültig)

10:00 ITA: Verbraucherpreise 02/22

11:00 GRC: Arbeitslosenquote 01/22

14:00 POL: Leistungsbilanz 01/22

14:00 POL: Verbraucherpreise 02/22

13:30 USA: Einzelhandelsumsatz 02/22

13:30 USA: Im- und Exportpreise 02/22

15:00 USA: NAHB Index 03/22

19:00 USA: FOMC Zinsentscheid



Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi