FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 03. März

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Merck KGaA, Jahreszahlen (9.30 h Online-Pk, 14.00 Analysten-Call) 07:00 DEU: Lufthansa, Jahreszahlen (10.00 Online-Pk)

07:00 DEU: Kion, Jahreszahlen (10.00 h Online-Pk)

07:00 DEU: Ströer, Q4-Umsatz (detailliert)

07:00 DEU: Evonik, Jahreszahlen (9.30 Online-Pk)

07:00 FRA: Thales, Jahreszahlen

07:30 DEU: ProSiebenSat.1, Jahreszahlen (10.30 h Online-Pk) 07:30 DEU: Drägerwerk, Jahreszahlen (detailliert)

07:30 DEU: Gea Group, Jahreszahlen (10.30 h Jahres-Pk, online) 07:30 AUT: Raiffeisen Bank International, Jahreszahlen (detailliert) 08:00 FIN: Fortum, Jahreszahlen

08:00 GBR: London Stock Exchange (LSE), Jahreszahlen

08:00 GBR: Schroders, Jahreszahlen

08:00 GBR: Admiral, Jahreszahlen

08:00 GBR: Rentokil Initial, Jahreszahlen

08:00 IRL: CRH, Jahreszahlen

10:00 DEU: VDMA Auftragseingang Maschinenbau 01/22

10:30 DEU: Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba), Bilanz-Pk (online) 14:00 DEU: Volkswagen, Online-Pressekonferenz mit Thomas Ulbrich vom Geschäftsbereich "Technische Entwicklung" 17:45 NLD: Universal Music Group, Jahreszahlen

22:00 DEU: Deutsche Börse, Überprüfung der Börsen-Indizes Dax, MDax und SDax 22:15 USA: Costco Wholesale, Q2-Zahlen

22:15 USA: The Gap, Q4-Zahlen



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: KBA, VDA, VdIK, Kfz-Neuzulassungen 02/22

DEU: GFT, Jahreszahlen

DEU: SAP, Geschäftsbericht

CHE: VAT, Jahreszahlen

USA: Best Buy, Q4-Zahlen

USA: Broadcom, Q4-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

01:30 JPN: Jibun Bank PMI Dienste 02/22 (2. Veröffentlichung) 02:45 CHN: Caixin PMI Dienste 02/22

07:00 RUS: PMI Dienste 02/22

08:00 TRK: Verbraucherpreise 02/22

08:30 CHE: Verbraucherpreise 02/22

09:15 ESP: PMI Dienste 02/22

09:45 ITA: PMI Dienste 02/22

09:50 FRA: PMI Dienste 02/22 (2. Veröffentlichung)

09:55 DEU: PMI Dienste 02/22 (2. Veröffentlichung)

10:00 EUR: PMI Dienste 02/22 (2. Veröffentlichung)

10:00 ITA: Arbeitslosenzahlen 01/22

10:30 GBR: PMI Dienste 02/22 (2. Veröffentlichung)

11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 01/22

11:00 EUR: Arbeitslosenzahlen 01/22

11:00 BEL: Arbeitslosenzahlen 01/22

13:30 EUR: EZB, Sitzungsprotokoll 3.2.22

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

15:45 USA: PMI Dienste 02/22 (2. Veröffentlichung)

16:00 USA: ISM Dienste Index 02/22

16:00 USA: Auftragseingang Industrie 01/22

16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 01/22 (endgültig) 16:00 USA: US-Notenbankchef Powell spricht bei Anhörung im Senat

SONSTIGE TERMINE

UKR/RUS/DEU/CHE: Weitere Entwicklung im Ukraine-Krieg

+ Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier reist zu Gesprächen mit dem litauischen Präsidenten Gitanas Nauseda sowie einem Besuch des deutschen Einsatzkontingents der NATO Enhanced Forward Presence Battle Group in Rukla + Treffen der EU-Innenminister

+ 09.30 Online-Pk Mediendienst Integration zu "Krieg in der Ukraine: Wohin fliehen die Menschen?" + Fridays for Future hat weltweit zu Demonstrationen anlässlich des Kriegs in der Ukraine aufgerufen + voraussichtlich Dringlichkeitsdebatte im UN-Menschenrechtsrat in Genf

09:30 DEU: Online-Pk Deutscher Industrie- und Handelskammertag zu "Russland, Ukraine, die deutsche Wirtschaft und der Rest der Welt" mit DHIK-Außenwirtschaftschef Volker Treier und Alexander Markus, Vorstandsvorsitzender der Deutsch-Ukrainischen Industrie- und Handelskammer - wie ist aktuelle Lage der Unternehmen in der Ukraine?

09:30 EUR: Treffen der EU-Innenminister. Für Deutschland wird Innenministerin Nancy Faeser (SPD) zu dem Treffen erwartet. Mit Blick auf den Krieg in der Ukraine soll es zum einen darum gehen, ob die sogenannte Massenzustrom-Richtlinie auf Vorschlag der EU-Kommission ausgelöst wird.

09:30 LUX: EuGH-Gutachten zu Thermo-Fenster bei Dieselmotoren, Luxemburg

10:00 DEU: Online-Pk Creditreform zum "SchuldnerAtlas Berlin Brandenburg 2021"

10:00 DEU: BGH verhandelt zu Corona-Schließungen: Haben Betroffene Anspruch auf Entschädigung/Schadenersatz?, Karlsruhe

DEU: Weitere Entwicklung in der Corona-Pandemie

+ Infektionsgeschehen und Impfentwicklung

+ 11.00 Pk zur aktuellen Corona-Lage, mit Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach und RKI-Präsident Lothar H. Wieler

ESP: Abschluss der Mobilfunkmesse Mobile World Congress °



