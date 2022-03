Der Frost und Schnee in dem zentralen Süden traf die blühenden Pflanzen, was zukünftige Ernten in einem verrückten Winter in Gefahr bringt, der die Natur und saisonalen Produktionszyklen stört. Das war die Warnung, die Coldiretti anlässlich des Ausbruchs der gefrierenden Luft mit reichlich Schneefall in dem zentralen Süden in einem warmen Winter machte, der...

Den vollständigen Artikel lesen ...